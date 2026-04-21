Solo 6 de cada 100 viviendas en venta en Vigo son para estrenar

De las 1.504 viviendas en venta en Vigo recogidas por el portal web Idealista, el que más anuncios muestra, solo 91 son de obra nueva, es decir, un 6,05%; en enero, era un 8%, aproximadamente. Esta comparación refleja el estado del sector inmobiliario en una ciudad que continúa pagando las consecuencias de haber estado muchos años sin un Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) actualizado. Lo renovó y entró en vigor a finales de agosto, con lo cual es pronto para que se note a gran escala su presencia. Expertos aseguran que trae bajo el brazo la ampliación de la oferta, pero dejan claro que será a medio o largo plazo.

El piso más caro de los anunciados en este portal web se encuentra en la calle Colón, pleno centro de la ciudad. Casi 1,5 millones de euros por tres habitaciones en 253 metros cuadrados «en un edificio emblemático de estilo neoclásico», según reza la publicación. En el segundo puesto, otro por 1.325.000 euros en Montero Ríos, a los pies de la ría: tres habitaciones en 166 metros cuadrados con garaje. Por debajo, un tercero en Areal con 124 metros cuadrados y tres habitaciones. Es llamativo que más de la mitad (50) de los disponibles en venta de obra nueva cuestan más de medio millón de euros.

Entre los más baratos, destaca un estudio por 228.000 euros en Poboadores, en el Barrio do Cura, todavía por construir. Dispone de 63 metros cuadrados y se sitúa en un bajo exterior. En la avenida de Balaídos, se anuncia un piso de una habitación y 82 metros cuadrados, también situado en un bajo exterior: 230.000 euros. En la avenida de Beiramar, justo debajo de la curva de San Gregorio, se oferta una vivienda de 52 metros cuadrados en un primero exterior con una habitación. En Idealista, tan solo se muestran 11 viviendas de obra nueva por menos de 300.000 euros y 30 por debajo de 400.000 euros.

Precio más alto desde febrero de 2010

Según Idealista, el precio medio del metro cuadrado de la vivienda en venta en Vigo llegó en marzo a 2.424 euros teniendo en cuenta en el cálculo las propiedades para estrenar y las usadas. Es la cifra más elevada desde febrero de 2010, cuando alcanzó los 2.431 euros. Sube desde septiembre de 2025. Se prevé que baje con el desarrollo del Plan Xeral revisado, el cual prevé la construcción de más de 50.000 viviendas. El impulso de la Xunta y el Concello en promociones públicas también ayudará a facilitar el acceso a un hogar, ya sea en propiedad o alquiler, un derecho que, en los últimos años, se ha convertido en un lujo en muchas ciudades.

La situación del alquiler también es crítica. Como publicó FARO la semana pasada, más de medio centenar de habitaciones en alquiler superan el precio del piso en arrendamiento más barato, a 450 euros, según los registros del portal inmobiliario Idealista. Se reclaman cantidades que, hace no mucho, servían para entrar a residir en un piso: ahora, para muchos bolsillos, la única opción es compartir vivienda. Esto transparenta una realidad que ya viene de antiguo:buscar alojamiento en Vigo para vivir a un precio que permita llegar a fin de mes desahogado es una tarea cada vez más desesperante.

Según los registros de Idealista, el metro cuadrado de la vivienda en alquiler subió en marzo a 11,8 euros, nuevo récord. Es un 10,3% más que un año antes y un 20,4% más que dos años atrás. Son siete meses seguidos de incremento: aumenta desde septiembre, primer mes con el nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal en vigor, escrito llamado a mejorar el acceso a un techo en la urbe. Basta con echar un ojo a los anuncios para comprobar que la situación es crítica ya desde hace un tiempo: esto pone en riesgo a los colectivos vulnerables y, además, aleja el talento de la ciudad, como han alertado los empresarios.