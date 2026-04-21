Vitaxi suma el respaldo de Banco Sabadell para reforzar su ofensiva en el taxi vigués

Vitaxi da un nuevo paso en su estrategia para ganar peso en el sector del taxi vigués. La nueva operadora, que inició su actividad a mediados de marzo en la ciudad, ha sellado un acuerdo con Banco Sabadell para ofrecer a sus asociados un paquete de ventajas en medios de pago, financiación y servicios bancarios, en una maniobra con la que busca reforzar su atractivo entre los profesionales y apuntalar su crecimiento en Vigo.

La alianza fue rubricada por el director general de Vigo Taxi System-Vitaxi, Antonio Soto, y por el director regional de Banco Sabadell en Galicia Sur, Rafael Fariña. El convenio incorpora condiciones específicas para los taxistas integrados en la operadora y se presenta como un instrumento para facilitar la modernización económica y tecnológica de la actividad.

El acuerdo pivota sobre el llamado Pack Taxista, una fórmula diseñada para adaptar productos financieros a la operativa diaria del sector. Entre las medidas incluidas figura una TPV gratuita, un elemento que cobra cada vez mayor relevancia en un servicio en el que el pago con tarjeta o con móvil se ha normalizado entre los usuarios y se ha convertido en un factor competitivo para los profesionales.

Junto a ello, el paquete abre la puerta a condiciones preferentes de financiación y al acceso a diferentes líneas disponibles, entre ellas ICO, BEI o Igape Crecemento, además de incorporar la cuenta Sabadell Negocios, que contempla ventajas como la exención de comisiones de administración y mantenimiento, transferencias online gratuitas dentro del Espacio Económico Europeo y herramientas digitales para la gestión cotidiana del negocio.

Ampliación de oferta

Con este movimiento, Vitaxi trata de ampliar su oferta más allá del servicio de intermediación entre cliente y taxi. La compañía quiere presentarse ante el sector como una plataforma integral, capaz de aportar no solo tecnología para la gestión de carreras, sino también mejores condiciones en ámbitos que impactan de forma directa en la rentabilidad de los conductores.

Tras la firma del acuerdo, Antonio Soto defendió esa idea al asegurar que «este acuerdo supone un paso más en nuestro compromiso con los taxistas de Vigo, a los que queremos ofrecer no solo una plataforma tecnológica avanzada para dar soporte a su actividad a un precio imbatible de 69 euros, tarifa plana por cinco años y sin permanencia, incluyendo call center y app, sino también otras ventajas reales en productos y servicios para el sector que impacten positivamente en el resultado de su actividad».

La operadora desembarcó en Vigo con la intención de ganar espacio en un mercado en plena transformación, marcado por la digitalización del servicio, la competencia entre plataformas y la necesidad de adaptar la actividad tradicional del taxi a nuevas formas de contratación y pago. En ese contexto, Vitaxi asegura contar ya con cerca de un centenar de taxis integrados en la ciudad.

La compañía permite solicitar servicios a través de los teléfonos 986 27 28 29 y 986 06 07 07, por WhatsApp, mediante la aplicación Move by Taxi —disponible para iOS y Android— y también a través de su página web. Todo ello se apoya, según la firma, en un call center operativo las 24 horas del día durante todo el año, con atención personalizada y multilingüe.

En el plano tecnológico, Vitaxi basa su funcionamiento en el sistema Dtaxis, una plataforma digital ya implantada en otros mercados y orientada a optimizar la asignación de servicios y la relación entre usuarios y conductores. Ese soporte técnico constituye uno de los pilares de una oferta que la empresa completa con una tarifa plana de 69 euros al mes, congelada durante cinco años y sin permanencia, que incluye tanto la aplicación como el servicio de centralita.