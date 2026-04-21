Vigo reivindica a los artífices de un modelo turístico consolidado y atractivo durante los 365 días del año

Muchos de los protagonistas de una historia de éxito como es la transformación de Vigo es un destino turístico de primera magnitud se dieron cita este martes en el Auditorio Mar de Vigo para la celebración de la I Gala de Turismo de Vigo, un evento que ha servido entre otras cosas para reivindicar un modelo ya consolidado y atractivo durante los 365 días que ha permitido convertir a Vigo en la primera ciudad turística de Galicia y a generar una marca reconocida alrededor de fenómenos como el de la Navidad. Además, la ceremonia permitió también al Concello la entrega de premios en nueve categorías diferentes para poner en valor a empresas, entidades o colectivos por su contribución al hito conseguido en los últimos años.

Más de un millón de viajeros fueron testigos durante el año pasado de las bondades que ofrece Vigo, «a lo que contribuye de forma esencial la hostelería con nuestra gastronomía, los hoteles de la ciudad y todo el sector», destacó el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, que señaló como clave de bóveda de todo la Navidad, «el proyecto turístico emergente más importante de Europa y realizado íntegramente por el Concello», administración que también respalda otros acontecimientos singulares como O Marisquiño, la Reconquista, la Cabalgata de Reyes, las fiestas populares, los conciertos gratuitos de Castrelos o grandes congresos. En este sentido, el regidor entiende que el éxito alcanzado es, entre otras cosas, por «una ciudad limpia, accesible, una movilidad moderna con ascensores, rampas y escaleras o grandes espacios verdes y de uso ciudadano».

Nada de esto sería posible, sin embargo, sin la contribución del sector privado, motivo por el que se entregaron hasta nueve galardones. El de la «Excelencia hotelera» recayó en el NH Collection Vigo; la «Mejor propuesta gastronómica» en el restaurante Maruja Limón; la «Trayectoria y tradición en hostelería» en la Taberna A Mina, en funcionamiento desde 1953; la «Iniciativa social y solidaria» en los taxistas vigueses por permitir a los mayores visitar las luces navideñas; el «Mejor evento de proyección pública» en O Marisquiño; la «Mejor experiencia de ocio temático» en el Barco de Nadal; el de «Patrocinio y colaboración empresarial» en el centro comercial Vialia; el de «Compromiso y sostenibilidad ambiental» en Vegalsa-Eroski; y el «City Spotlight a la marca del año» a L'Oreal París.

«Tenemos un turismo cuantitativamente muy importante y de máxima calidad, somos una ciudad que atrae visitantes todo el año», destacó durante su intervención Caballero para agradecer la labor de todos los premiados y del resto de agentes del sector turístico. Aprovechó, además, para ponerse deberes con el objetivo de seguir mejorando el turismo y, en este sentido, sacó su lado reivindicativo para recordar que Vigo precisa de más rutas aéreas e infraestructuras acordes como la línea de AVE directa por Cerdedo, la alta velocidad con Oporto o la finalización de la A-52 con el túnel desde Porriño. Criticó también la falta de implicación de Diputación y Xunta, reprochando a esta última por ejemplo invertir «más de 200 millones en publicitar Santiago y dar cero euros a Vigo».

La gala, conducida por los periodistas Paula Montes y Luis García, fue amenizada con el humor de Pepe y Lucas y las actuaciones musicales de Antía Pinal, ganadora del programa La Voz, y del grupo Eladio y los Seres Queridos. Se proyectaron, además, vídeos sobre la presencia de Vigo en ferias internacionales como Fitur y testimonios de operadores turísticos.