El Vigo Dance Festival reúne este fin de semana a más de 1.350 aficionados al baile en el auditorio de Beiramar

Vigo volverá a hacer del baile uno de los grandes protagonistas culturales del fin de semana. El Auditorio Mar de Vigo acogerá este sábado 25 y domingo 26 de abril la edición de primavera del Vigo Dance Festival, una cita que reunirá a más de 1.350 aficionados y a alumnado de más de 35 escuelas y asociaciones de la ciudad en un amplio escaparate del talento local.

El festival, promovido por el Concello de Vigo y organizado por la Asociación Artística y Cultural para la Promoción de la Danza Coreomagazine, busca consolidarse como una plataforma de visibilidad para la danza hecha en la ciudad y, al mismo tiempo, como un punto de encuentro para jóvenes intérpretes y público general.

La programación de esta primera gran cita de 2026 incluirá 138 espectáculos, una cifra que da cuenta de la dimensión que ha ido adquiriendo el evento dentro del calendario cultural vigués. El alcalde, Abel Caballero, presentó este martes la nueva edición y puso el foco en el respaldo municipal a una propuesta que, defendió, debe ser accesible para toda la ciudadanía.

El Concello destina 80.000 euros al festival, una aportación que permite mantener la entrada gratuita, uno de los elementos que el regidor subrayó con especial énfasis. Caballero criticó que en otras convocatorias de baile celebradas en la ciudad se cobre tanto por participar como por asistir a los espectáculos y sostuvo que «me parece inasumible y negativo para la ciudad que en un evento de esta magnitud tengan que pagar tanto las personas del público en general como el alumnado de las escuelas de danza».ç

Pluralidad creativa

Más allá de los números, el alcalde defendió el Vigo Dance Festival como una muestra de la pluralidad creativa de la ciudad y como una iniciativa que abre horizontes entre la población más joven. A su juicio, la cita representa «la diversidad artística de la ciudad» y ofrece además alternativas vitales distintas para la juventud viguesa.

El festival se desarrollará durante dos jornadas. El sábado 25, las actuaciones comenzarán a las 17.00 horas y se prolongarán hasta las 20.00. El domingo 26, el programa se dividirá en dos sesiones: una de mañana, entre las 11.00 y las 13.30 horas, y otra de tarde, de 17.00 a 20.00 horas.

La propuesta vuelve así a situar a Vigo como un foco de exhibición para el trabajo que desarrollan durante todo el año academias, escuelas y asociaciones vinculadas al baile. Sobre el escenario convivirán distintas disciplinas y estilos, en una cita pensada no solo para mostrar coreografías, sino también para reforzar el peso de la danza como expresión artística con arraigo en la ciudad.

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El Mar de Vigo se convertirá así durante dos días en un gran escaparate del pulso creativo local, con cientos de jóvenes sobre las tablas y miles de ojos pendientes de un festival que aspira a reivindicar la danza como cultura accesible, visible y abierta a todos.