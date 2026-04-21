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Un vehículo acaba envuelto en llamas y calcinado cuando circulaba por la Carretera de Camposancos

No hubo heridos

Un coche acaba calcinado tras arder en plena marcha cuando circulaba por la Carretera de Camposancos en Vigo

Un coche acaba calcinado tras arder en plena marcha cuando circulaba por la Carretera de Camposancos en Vigo

Cedido

P. P. D.

Un turismo ha acabado totalmente calcinado tras empezar a arder mientras discurría por la Carretera de Camposancos en Vigo. El susto, ya que según apunta el 112 no hubo heridos, ocurrió poco después de las 11 horas de este martes a la altura del punto kilométrico 554, justo en el límite entre las parroquias de San Miguel de Oia y Saiáns.

El conductor pudo orillar el vehículo en un ramal de la PO-552 que da acceso al Camiño de Vilaverde (sentido Vigo), donde las llamas tomaron pasto del vehículo.

El servicio gallego de emergencias alertó a los Bombeiros de Vigo y a la Policía Nacional.

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También se desplazó hasta el punto una ambulancia del 061.

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