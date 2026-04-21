Sanidade trabaja ya en el nuevo contrato con Ribera Povisa para dar atención especializada a una quinta parte de la población del área de Vigo

Al último contrato del Servizo Galego de Saúde (Sergas) con el Hospital Ribera Povisa para la atención especializada de alrededor de una quinta parte del Área Sanitaria de Vigo le queda algo menos de un año de los dos de vigencia, además de los dos de prórroga. La Consellería de Sanidade ya trabaja en el próximo, según confirmó este martes el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño.

No desvela, sin embargo, más detalles. Preguntado por si se dará continuidad en la misma línea que el actual, Gómez Caamaño rehusó responder. «Estamos trabajando ya en el siguiente», insistió.

El Sergas abrió el pasado 16 de abril el plazo para que la población tradicionalmente asignada a Povisa pueda escoger en qué hospital quiere recibir asistencia especializada. Por aquel entonces eran 110.555 los usuarios públicos que tenía asignados.

Elección de hospital

Desde la 2016, la tendencia es al trasvase de usuarios del centro de la calle Salamanca al Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi). Más de 27.000 desde entonces. ¿Cuánto más pueden absorber los centros públicos? Es algo que el conselleiro prefiere no responder en este momento y emplaza el debate a cuando se conozca el saldo con el que se cierre el plazo de libre elección de hospital. «En cuanto tengamos ese dato, ya hablaremos de si el Hospital Público Álvaro Cunqueiro puede o no puede asumir esa asistencia y, en el caso de que no pueda asumirla, lo que vamos a hacer para asumirla», contestó Gómez Caamaño.

Lo hizo tras defender que el de Beade es un centro «excepcional, un hospital realmente bien dimensionado que no tiene que haber ninguna duda de que en caso de que fuese necesario daría respuesta a las necesidades de la población».

Aunque insiste en que no pueden «adelantar nada», Gómez Caamaño garantiza que sí están trabajando «en muchos aspectos en relación a este tema» para planificar respuestas.

En cuanto a la inspección a Povisa a raíz de las quejas por la atención en dermatología, desde la Consellería de Sanidade explican que aún no ha concluido.