Música de rondallas en Príncipe con María Vázquez: la actriz amadrinará la presentación de unas bailarinas con sello vigués

Vigo sumará este sábado una nueva cita que unirá moda, música y tradición gallega en pleno centro de la ciudad. Zapaterías Dadá presentará a las 12.00 horas en su tienda de Príncipe una nueva bailarina inspirada en las rondallas gallegas, en un evento que contará con una actuación en directo de la Rondalla de Zamáns y con la presencia de la actriz viguesa María Vázquez.

La cita servirá para dar a conocer este nuevo modelo de calzado, vinculado a la tradición musical popular gallega y concebido bajo el lema «Desde las raíces». Para acompañar el lanzamiento, la firma viguesa ha organizado la participación de la Rondalla de Zamáns, una de las formaciones más reconocidas de este ámbito en la ciudad.

El acto contará además con la asistencia de María Vázquez, protagonista de «Rondallas», la película de Daniel Sánchez Arévalo, una conexión que refuerza el vínculo entre la nueva propuesta de la marca y el universo cultural en el que se inspira.

Cartel del evento. / Dadá

No es la primera vez que Dadá recurre a Vigo como fuente de inspiración para uno de sus diseños. En diciembre de 2024, la firma local ya lanzó el «Zapato de Vigo», un modelo concebido como homenaje a la ciudad. Aquel calzado incorporaba referencias directas a la urbe, como los nombres de parroquias y barrios en la plantilla, una pulsera que evocaba las ondas del mar de Vigo y un escote rojo como guiño a la «V» de Vigo y a uno de los colores presentes en la bandera municipal.

El par de zapatos en homenaje a Vigo. / Jose Lores

Según ha avanzado la empresa, la presentación busca convertirse en «una mañana muy especial» en la que se mezclen música en directo, buen ambiente y un plan diferente en el centro de Vigo. La convocatoria está pensada como un acto abierto al público, con el objetivo de atraer tanto a clientes como a viandantes en una de las principales arterias comerciales de la ciudad.

Con esta iniciativa, Dadá vuelve a poner el foco en un diseño que reivindica las raíces gallegas a través de una pieza contemporánea y vinculada a la identidad local. El estreno de esta nueva bailarina se convierte así en una propuesta singular para el fin de semana en Vigo, al unir comercio de proximidad, creación de marca y patrimonio cultural.