La Real Filharmonía de Galicia guía al teatro Afundación por un viaje sonoro entre el presente y el pasado

El mar será el hilo conductor del viaje sonoro entre el presente y el pasado, por distintos puntos de Galicia y el norte de Europa, que la Real Filharmonía de Galicia ofrecerá este miércoles, a las 20 horas, en el teatro Afundación, bajo la batuta de su director titular, Paul Daniel.

La cita comenzará con el estreno absoluto de la pieza «Alalá», del compositor vasco Gabriel Erkoreka, en el marco del proyecto Cometa, los encargos que ha realizado la orquesta para celebrar su aniversario. La obra revisita la tradición musical gallega desde una perspectiva contemporánea, integrando elementos del folclores y el uso de percusión tradicional.

El programa continúa con «Mar ao Norde», de Fernando Buide, una obra inspirada en el poemario homónimo de Álvaro Cunqueiro, que evoca atmósferas ligadas al mar y a la noche, con un destacado protagonismo de la sección de violonchelos.

Repertorio sinfónico

La segunda parte viaja al repertorio sinfónico internacional con «Cuatro interludios marinos», de la ópera Peter Grimes de Benjamin Britten, así como con la «Sinfonía nº 3 en Do mayor» de Jean Sibelius.

La RFG describe el programa como «una sucesión de microrrelatos musicales que conectan distintas épocas, estilos y territorios, manteniendo siempre la presencia evocadora del mar».