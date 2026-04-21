La Real Filharmonía de Galicia guía al teatro Afundación por un viaje sonoro entre el presente y el pasado
El programa incluye el estreno absoluto de "Alalá", Gabriel Erkoreka
La cita es a las 20 horas en el teatro Afundación
R. V.
El mar será el hilo conductor del viaje sonoro entre el presente y el pasado, por distintos puntos de Galicia y el norte de Europa, que la Real Filharmonía de Galicia ofrecerá este miércoles, a las 20 horas, en el teatro Afundación, bajo la batuta de su director titular, Paul Daniel.
La cita comenzará con el estreno absoluto de la pieza «Alalá», del compositor vasco Gabriel Erkoreka, en el marco del proyecto Cometa, los encargos que ha realizado la orquesta para celebrar su aniversario. La obra revisita la tradición musical gallega desde una perspectiva contemporánea, integrando elementos del folclores y el uso de percusión tradicional.
El programa continúa con «Mar ao Norde», de Fernando Buide, una obra inspirada en el poemario homónimo de Álvaro Cunqueiro, que evoca atmósferas ligadas al mar y a la noche, con un destacado protagonismo de la sección de violonchelos.
Repertorio sinfónico
La segunda parte viaja al repertorio sinfónico internacional con «Cuatro interludios marinos», de la ópera Peter Grimes de Benjamin Britten, así como con la «Sinfonía nº 3 en Do mayor» de Jean Sibelius.
La RFG describe el programa como «una sucesión de microrrelatos musicales que conectan distintas épocas, estilos y territorios, manteniendo siempre la presencia evocadora del mar».
Suscríbete para seguir leyendo
- «Quedarán prohibidas las comunicaciones por WhatsApp entre familias y profesores. Se harán a través de un canal oficial y dentro de un horario»
- Cazan al arrastrero portugués «Coimbra» por presunta pesca ilegal en uno de los caladeros estratégicos de la flota gallega
- El Estado exige 6 meses de prácticas a los alumnos de la mercante pero solo les da 3: «Hay gente que ya lo da por imposible»
- La música electrónica crece en Galicia: nace un nuevo festival a los pies de la ría de Vigo
- Bertín Osborne actuará en la Festa do Galo, con María Mera de pregonera
- La victoria de la Real Sociedad en Copa complica el deseo europeo del Celta: las cuentas para Champions, UEFA o Conference
- O que nos deixou Samba, o noso veciño
- Un ourensano intenta pasar la ITV con un coche y una caravana vinculados a una estafa sufrida por un riojano