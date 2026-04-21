Los proyectos hoteleros en marcha en Vigo dispararán un 15% las plazas ofertadas y situarán a la ciudad a la cabeza de Galicia

A nadie se le escapa que, desde hace años, Vigo vive un auténtico bum turístico que ha multiplicado los visitantes y las estancias más allá del verano, consolidando una tendencia de buenas cifras de ocupación en temporada baja, con picos como el de la Navidad, que ha sido visto también como un filón por los inversores para poner sobre la mesa nuevos proyectos hoteleros que refuercen la capacidad de alojamiento de la ciudad olívica, que en 2024 consiguió colarse por primera vez en el club de municipios que registraron más de un millón de pernoctaciones hoteleras a lo largo de un año.

En estos momentos, los hoteles vigueses, según los datos del Registro de Empresas y Actividades Turísticas de la Xunta, ofrecen 4.393 plazas a los visitantes, una cifra que crecerá un 15% hasta rondar las 5.700 una vez fructifiquen las cinco actuaciones que hay en marcha a día de hoy, que pretenden incrementar en más de 700 las camas disponibles en establecimientos hoteleros. Este hito permitiría a Vigo estar en disposición de arrebatar a Santiago el puesto de ciudad de Galicia con más oferta de estas características, superando esos registros únicamente en la comunidad Sanxenxo. El crecimiento permitiría también a la urbe viguesa escalar posiciones a nivel estatal, consolidando su ventaja como destino ante Santander, Murcia o Gijón y superando la capacidad que ofertan localidades como Toledo, Oviedo y Salamanca.

El último proyecto que ha salido a la palestra, tal y como informó FARO este fin de semana, es la reconversión que se está preparando en la avenida de Madrid en las antiguas instalaciones del concesionario de Opel Autoviasa, con el objetivo de convertirlas en un hotel de 3 estrellas y 132 habitaciones que permitiría una capacidad máxima de 296 plazas, lo que convertiría este establecimiento en el segundo más grande de Vigo, únicamente superado por el Attica 21 en Samil (tiene 628 camas).

No es, con todo, la única reforma que tiene en marcha la compañía propietaria del inmueble, Meifus, que el pasado mes de noviembre veía como el Concello autorizaba una licencia de obra para la ejecución de un hotel de dos estrellas en el número 20 de la avenida de Castrelos tras la rehabilitación de un inmueble de dos sótanos, bajo y siete plantas destinado hasta ahora a oficinas. Con una inversión programada superior a los 618.000 euros, se habilitarán 81 habitaciones dobles, por lo que el aforo será de 162 personas.

La tercera reconversión más ambiciosa proyectada en Vigo en estos momentos es la que se está acometiendo en el hotel Bahía desde principios de año con un presupuesto de 5,4 millones y que permitirá aumentar sustancialmente su oferta a los turistas al pasar de 91 a 141 habitaciones y lograr una capacidad para cerca de 300 huéspedes, cuando hasta su cierre eran 170 las camas ofertadas.

Mientras, las otras dos actuaciones en marcha en la ciudad olívica llegan para ser una palanca más en la recuperación y puesta en valor del Casco Vello. Las obras son claramente visibles en el inmueble situado en la rúa Real 8, despojada ya de andamios la fachada orientada hacia Teófilo Llorente mientras continúa la reforma en el interior de la edificación, que busca habilitar una treintena de habitaciones y 60 camas en pleno corazón de la ciudad. No muy lejos de allí, está también en proceso la recuperación del emblemático hotel La Chata en la rúa Carral con el objetivo de habilitar espacios para 80 huéspedes en una propuesta combinada con un mercado de productos tradicionales abierto a vecinos y visitantes.

El estirón de más de 700 plazas que pegará la oferta hotelera de Vigo supondrá también recuperar espacio frente a otra modalidad de alojamiento ya consolidada como son las viviendas de uso turístico. Según los datos de la Xunta, en estos momentos pisos y casas pueden llegar a ofertar 9.659 camas en el municipio, cifra que está bastante por debajo del techo alcanzado el verano pasado, cuando llegó a haber más de 11.200. En total, incluyendo también en la ecuación pensiones, albergues y apartamentos turísticos, Vigo tiene a día de hoy 16.865 plazas disponibles de alojamiento, un millar más que Santiago.