Prisión provisional para el hombre que supuestamente asaltó a tres taxistas en Vigo

La magistrada de la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Vigo, plaza 5, en funciones de guardia, ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hombre que supuestamente asaltó a tres taxistas en la ciudad olívica, a los que habría intimidado con un arma blanca.

Según fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), el varón está siendo investigado en tres causas distintas por los hechos ocurridos los días 2, 5 y 9 de abril como presunto autor, en cada una de ellas, de un delito de robo con violencia e intimidación.

Por su parte, la mujer que también fue detenida por los mismos hechos fue puesta en libertad con obligación de comparecer ante el juez.

Todo ello después de que agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Vigo-Redondela detuviesen en las últimas horas a un hombre como supuesto autor de tres robos con violencia e intimidación a taxistas en Vigo, y a una mujer como coautora de uno de esos robos.

Los hechos

Según han informado fuentes policiales, los sospechosos fueron sorprendidos cuando robaban combustible del depósito de un camión en la madrugada del pasado 19 de abril. Las pesquisas permitieron vincularlos a tres atracos a taxistas cometidos los días 2, 5 y 9 de abril.

En esos asaltos, el hombre solicitaba un servicio de taxi en una misma zona de la ciudad y, al finalizar el trayecto, intimidaba al conductor o conductora mediante agarres violentos y el uso de un arma blanca, llegando a llevarse hasta 400 euros en uno de los robos.

En uno de los episodios, el autor actuó acompañado de una mujer y, en el último de los robos, la víctima llegó a sufrir una herida superficial en la cara durante el forcejeo.

El análisis de los datos facilitados por las víctimas permitió al Grupo Operativo de Policía Judicial del Distrito Centro (GOPJ Centro) establecer una línea de investigación sólida desde los primeros días del mes.

El varón fue detenido como autor de tres asaltos, mientras que la mujer lo fue por uno de los hechos delictivos que presuntamente cometieron juntos.