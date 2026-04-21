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Primera cosecha del Cunqueiro a la mesa de las Misioneras del Silencio

La huerta del hospital entrega 50 kilos de habas de invierno a las Misioneras del Silencio

Sanidade espera que llegue a producir 70 kilos de distintos cultivos a la semana

Los alumnos del Eleven School con el conselleiro de Sanidade, la delegada de la Xunta y el gerente del área sanitaria, en el huerto.

Los alumnos del Eleven School con el conselleiro de Sanidade, la delegada de la Xunta y el gerente del área sanitaria, en el huerto.

Alba Villar

Ana Blasco

Cincuenta kilos de habas de invierno. Es la primera cosecha que ha salido de A horta do Cunqueiro, la asociación sin ánimo de lucro que han creado la Sociedad Concesionaria Novo Hospital de Vigo y la Dirección del Área Sanitaria de Vigo para gestionar el espacio de cultivo responsable y solidario que se ha creado bajo los ventanales de las habitaciones de los pacientes del complejo de Beade.

La hermana Guadalupe, de las Misioneras del Silencio, recogió este martes sus primeros frutos para que puedan consumirlos las 160 personas de especial vulnerabilidad a las que cada día sirven en su comedor social de Pizarro. La hermana quiso dar las gracias a la ONG por acordarse «de los más necesitados». «Van a tener todas las personas que acudan a nuestra casa el privilegio de disfrutar de estos productos de esta huerta, tan naturales», resaltó y lo comparó con los suministros de «los restaurantes de lujo».

Entrega de la cosecha a la hermana Guadalupe, en el centro, hablando con los niños, en presencia del conselleiro, la delegada de la Xunta en Vigo y el gerente del área.

Entrega de la cosecha a la hermana Guadalupe, en el centro, hablando con los niños, en presencia del conselleiro, la delegada de la Xunta en Vigo y el gerente del área. / FdV

Se lo entregaron alumnos del centro Eleven School, evidenciando otra de las patas con las que, a principios de este año, nació el proyecto: la educativa, para dar formación básica a desempleados y centros de enseñanza. Y lo hicieron ante la presencia de representantes de asociaciones del área, como ejemplo de su faceta terapéutica, ya que estas entidades podrán usar las instalaciones. «Un espacio abierto a toda la población», destacó el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, y detalló que permite la participación activa de pacientes, personal del hospital y usuarios externos para «fomentar el bienestar físico, psíquico y social».

Cultivos

Las fresas están casi a punto y, en breve, podrán recoger también tirabeques, según cuenta Guillermo Rodríguez, de A Milpa do Salnés, la firma especializada en agricultura biointensiva que se encarga del asesoramiento técnico para trabajar los 14 bancales de cultivo de 10 metros cuadrados, seis módulos de compostaje y un secadero de semillas. El objetivo, según Sanidade, es superar los 70 kilos de producto por semana.

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«Es un proyecto más allá de lo ecológico», «muy sostenible en el tiempo y autosuficiente», según destacó el titular de Sanidade, que subrayó también que encaja en la estrategia de economía circular del Sergas y, en especial, del Álvaro Cunqueiro, con iniciativas como las 14 «ecodesbrozadoras» —las cabras— que llegarán a ser 20. «Esa combinación de tradición con innovación, creo que refleja perfectamente además lo que es este hospital», sostuvo.

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