Muere el policía nacional Nazario Luis Rodríguez Costa, destinado en Salvaterra y antes en la comisaría de Vigo

La Policía Nacional llora la muerte de Nazario Luis Rodríguez Costa, agente destinado en la Comisaría de Salvaterra do Miño y que anteriormente había prestado servicio en la de Vigo-Redondela. Según ha informado el sindicato Jupol, el funcionario falleció a los 58 años después de encontrarse indispuesto en su domicilio y ser ingresado de urgencia en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.

Jupol ha trasladado el profundo pesar existente entre sus compañeros por una pérdida que ha causado un fuerte impacto en ambas gendarmerías gallegas. El sindicato subraya que el agente deja «una enorme huella por su humanidad y gran profesionalidad».

Trayectoria profesional

Nazario Luis Rodríguez Costa ingresó en la Policía Nacional en septiembre de 1991, cuando tenía 23 años. Tras finalizar su formación académica en julio de 1993, comenzó su trayectoria profesional en la Jefatura Superior de Policía de Barcelona, donde fue destinado a la Unidad de Intervención Policial. Un año después fue trasladado a la 8ª UIP con sede en Galicia, adscrito ya a la comisaría de Vigo-Redondela, destino en el que permaneció durante cinco años.

En 1999, con la creación de la Policía de Proximidad, pasó a esta unidad en el Distrito Traviesas, primero en un servicio de motos y posteriormente en labores de investigación dentro del grupo de Policía Judicial. A partir de 2006 inició una nueva etapa en las unidades de Seguridad Ciudadana, en radiopatrullas y en el servicio nocturno, hasta que en 2015 fue destinado a la Comisaría de Policía de Salvaterra do Miño.

A lo largo de su carrera recibió la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco y también fue reconocido por la Asociación Nacional de Mérito de la Guardia Civil Duque de Ahumada con la Cruz del Mérito Duque de Ahumada, una distinción concedida a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

«Con gran empatía hacia los ciudadanos»

En su nota, Jupol resalta no solo su hoja de servicios, sino también su perfil personal. Lo define como un hombre afable, muy cercano a los vecinos de Salvaterra y de toda la comarca de O Condado, donde desempeñó sus funciones «con gran empatía hacia los ciudadanos que requerían de los servicios policiales».

El sindicato recuerda además su implicación desde el inicio en la organización sindical. Afiliado a Jupol desde su creación, participó en la reivindicación por la equiparación salarial y por una jubilación digna, una meta que, lamentan sus compañeros, «ya no podrá ver hecha realidad».

Nazario Luis Rodríguez Costa deja tres hijos y un nieto de dos años, además de compañeros y amigos «rotos por el dolor» ante una muerte que el sindicato califica de prematura e inesperada.

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Según la información facilitada, sus restos mortales serán incinerados en A Coruña a las 14.00 horas del día 22. El velatorio se encuentra en el Tanatorio Servisa-Coruña, Sala 3.