Vigo se llena de turistas en un martes atípico: la triple escala de cruceros deja una «marea» de 7.500 pasajeros

Movimiento inusual de turistas en Vigo a golpe de martes. El puerto ha recibido hoy la primera triple escala del año de trasatlánticos a cargo de Ventura, Britannia y Le Bellot que acercaron a la ciudad a más de 7.500 pasajeros, según datos de la Autoridad Portuaria, la mayoría británicos.

Tanto el Ventura como el Britannia integran la flota de la naviera inglesa P&O y son buques destinados al turismo familiar que viajan a destinos tradicionales, básicamente Mediterráneo, Canarias y costa atlántica europea.

El Le Bellot, sin embargo, es un pequeño crucero de expedición cuya clientela está formada por gente mayor aficionada a viajar a lugares lejanos rodeados de toda clase de lujos, en los que visita pequeños enclaves a los que no pueden acceder los grandes cruceros. El Le Bellot llegó a Vigo desde la Antártida y escalas, en viaje posicional al Norte de Europa donde operará próximamente. El largo viaje se dividió en varios tramos, el último entre Lisboa y Burdeos en el que además de Vigo pasa por Leixoes, Bilbao, San Sebastián, San Juan de Luz y los pequeños puertos franceses de Talmont-sur-Gironde y Pauillac.

En cuanto a Britannia y Ventura arribaron en cruceros de una y dos semanas respectivamente. El primero lo hace a la costa norte peninsular y la Bretaña francesa con Gijón, A Coruña, Vigo y Cherburgo como destinos. El Ventura, por su parte, consumó en Vigo la primera parada de su recorrido que completará con atraques en Lisboa, Tenerife, Las Palmas, Arrecife, La Palma y Funchal. La actividad prosigue este miércoles con el Vasco da Gama.