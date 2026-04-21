Borja Rial, el hombre que quemó a su expareja en Valladares, afronta 22 años de prisión

La Fiscalía del área de Vigo ha solicitado un pena de casi 22 años de prisión para Borja Rail Rodríguez, el vecino de Vincios que roció a su expareja con gasolina y le plantó fuego a las puertas de su casa en Valladares en septiembre de 2024. Le atribuye delitos de asesinato en grado de tentativa con las agravantes de alevosía y ensañamiento, lesiones psíquicas y un tercer delito de acoso.

Los hechos ocurrieron a primera hora de la mañana del día 14, cuando la joven, que entonces tenía 29 años, salía de su domicilio para el bar en el que trabajaba. Según se recoge en el escrito de calificación del Ministerio Fiscal, Rial «aprovechó que no había nadie en la calle a esas horas y que estaba sola, de espaldas a él, lo que impedía que pudiera percatarse de su presencia y huir o reaccionar ante su ataque por ser inesperado y repentino» para cogerla por los pelos, y a pesar de los intentos de ella por zafarse, le pegó dos rodillazos en la cara.

A continuación, una vez que Borja Rial consiguió impregnar a la joven viguesa de gasolina, la empujó, cayendo ella al suelo y diciéndole «adiós». Entonces encendió un mechero y le prendió fuego, consciente de que, de esta forma, «causaría a quien había sido su pareja sentimental un terrible sufrimiento».

La joven comenzó a arder pero tirando de arrojo consiguió apagar las llamas con una manguera que tenía en el patio de su vivienda. Su familia, al oir sus gritos corrió en su ayuda trasladándola al hospital, no sin antes escuchar de su propia voz quién había sido el agresor: Borja Rial.

Por su parte, él intentó que no se levantara del suelo pero al no lograrlo, decidió huir. Fue detenido esa misma mañana por la Policía Nacional. Según la Fiscalía, actuó movido por un «sentimiento de superioridad y posesión»