Actuación municipal
Empiezan las obras del aparcamiento de Matamá, que tendrá más de 100 plazas
El Concello invierte casi 1,6 millones de euros: 1.164.000 euros de la actuación y 400.000 euros de coste del suelo
Comenzaron las obras del aparcamiento de Manuel Comíngez, en Matamá, una actuación de la que se encargará la empresa viguesa Omain con una inversión de casi 1,6 millones de euros: 1.164.000 euros de la actuación y 400.000 euros de coste del suelo. El acceso se habilitará por la parte alta, frente al CEIP Josefa Alonso de Alonso, con un vial que recorrerá toda la instalación.
El alcalde, Abel Caballero, indicó que tendrá «sobre 110 plazas», con varias reservadas para personas con movilidad reducida. El proyecto incluye la mejora del entorno, con nuevas infraestructuras y servicios. «Vamos a hacer la humanización de la zona. Hay que hacer el saneamiento, hay que hacer las pluviales, hay que renovar las redes de servicios y hay que hacer nueva iluminación y zonas ajardinadas en el propio aparcamiento, que le va a dar mucha luz y mucha vistosidad al conjunto», completó el regidor.
Caballero destacó que esta instalación «servirá para cuando haya festividades y celebraciones en la parte alta, que es la parte de las fiestas, pero, además, proveerá de aparcamiento, porque está muy cerca de la iglesia, de la Sociedade Cultural Deportiva Atlántida de Matamá, de la plaza central y del colegio. «Vamos a hacer una gran obra en Matamá, que se lo merece», concluyó.
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