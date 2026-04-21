Palestina | Duarte Ferrín Vigués embarcado na Flotilla rumbo a Gaza
Duarte Ferrín, vigués embarcado na Flotilla rumbo a Gaza: «Non temos medo, somos persoas concienciadas e coa moral moi alta»
Unha nova Flotilla dispóñese a chegar a Palestina con axuda humanitaria como material escolar ou roupa de abrigo, recollidas por nenos e nenas de numerosos colexios de Galicia
O vigués Duarte Ferrín é activista en causas medioambientais e antibelicistas. A independencia de Palestina é un dos seus motivos de loita desde hai moito tempo. Onte atendía a este medio con máis ou menos cobertura, mentres a súa embarcación chegaba a Sicilia tras cinco días de navegación. Forma parte da nova Global Sumud Flotilla que estes días se dirixe a Palestina. Non puido estar na primeira misión, de agosto de 2025, cando a flotilla percorreu tres mil quilómetros desde Barcelona ata Gaza, onde foi interceptada.
—Como foi o arranque?, cantos galegos e vigueses van camiño de Gaza?
A saída oficial da Flotilla estaba prevista para o 12 de abril desde Barcelona, pero debido ás condicións meteorolóxicas tivemos que desprazarnos a outro porto e atrasar a partida. Finalmente, zarpamos o mércores 15. Desde Barcelona embarcamos unhas 300 persoas aproximadamente. Máis adiante uniranse barcos procedentes de Francia e Italia desde Sicilia, e posteriormente tamén de Grecia e Turquía. En total, espérase que a Flotilla estea formada por arredor de cen barcos e máis de mil persoas. A delegación galega está formada por sete persoas; de Vigo somos Benito González e mais eu.
—Aínda que poida parecer unha pregunta obvia, por que zarpar agora?, por que decidiu unirse vostede?
Hai anos, a comezos de século, formei parte dunha organización internacionalista chamada COSAL-Galiza, desde onde xa defendiamos o dereito do pobo palestino a vivir en paz no seu propio territorio. Sempre apoiei esta causa e sempre quixen viaxar a Palestina. En xullo do ano pasado participei na Marcha cara a Gaza por Exipto, que foi prohibida polo goberno exipcio. A partir dese momento empecei a colaborar activamente co Movemento Global para Gaza-Galiza, unha das organizacións que impulsan a Flotilla. Xa quixen participar na edición do ano pasado, pero non houbo prazas suficientes nos barcos e tiven que apoiar desde terra. Este ano decidín sumarme para aportar todo o que estea na miña man na loita pola liberdade do pobo palestino.
—Cantos días estarán no mar? Cal é o obxectivo principal á súa chegada?
Non sabemos cantos días durará a acción. Hai moitos escenarios posibles e imos avaliando a situación en cada etapa da viaxe. O obxectivo é chegar a Gaza, entregar axuda humanitaria e transmitir unha mensaxe de solidariedade e esperanza. Entre esa axuda hai mochilas con material escolar e roupa de abrigo, recollidas con moita ilusión por nenas e nenos de numerosos colexios de Galicia para as nenas e nenos de Gaza.
—Teñen medo?
En xeral, ninguén amosa medo. Si existe preocupación por algúns dos posibles escenarios que poderían darse, pero somos persoas concienciadas, sabemos o que estamos a facer e temos a moral moi alta.
—É duro o día a día a bordo?
Os días pasan moi rápido. Entre as gardas no temón, as tarefas cotiás e as conversas —en distintos idiomas, porque a tripulación é internacional— non hai tempo para aburrirse.
—Séntese desamparado polas institucións? Tivo algún tipo de apoio?
Persoalmente, non me sinto desamparado porque non espero nada das institucións. O apoio que recibimos provén principalmente de persoas e colectivos concienciados coa causa palestina.
—Como pode axudar a xente que está en terra, por exemplo desde Vigo?
A mellor forma de axudar é participar nas mobilizacións que se convocan en apoio a Palestina e conseguir que a situación do pobo palestino volva ao centro do debate político e mediático. Non hai que deixar de falar de Palestina.
