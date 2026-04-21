Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Toxinas mejillónVigués Flotilla GazaInspección educativaNavaleva contrato ArmadaCopa del Rey Calderón CeltaProyectos hoteleros Vigo
instagramlinkedin

Críticas del PP a la política turística de Vigo: «¿De qué sirven los mupis en Nueva York si cuando llegan los turistas no sabemos atenderles?»

Luisa Sánchez reprocha a Abel Caballero la falta de una oficina de información en el centro de la ciudad

Miguel Martín y Luisa Sánchez, delante del local en López de Neira donde se ubicaba la oficina de turismo.

Miguel Martín y Luisa Sánchez, delante del local en López de Neira donde se ubicaba la oficina de turismo.

R.V.

Vigo

La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, reprocha al alcalde de la ciudad, Abel Caballero, que presuma de que la urbe sea la que atrae más turismo en Galicia y, a la vez, no sea capaz de abrir una oficina municipal de turismo en el centro, censurando que tras el cierre en octubre del local en López de Neira no se ha encontrado una alternativa, obligando a los visitantes a desplazarse hasta la décima planta de la casa consistorial.

«¿De qué sirven los mupis en Nueva York si después cuando llegan los turistas no sabemos atenderles?», expone Luisa Sánchez, censurando el procedimiento seguido por el gobierno municipal al no renovar el alquiler de la oficina situada en López de Neira y obligar a los visitantes a acudir a la lonja del Concello, explicando que hace unos días la ventanilla habilitada en la lonja ha sido eliminada.

Noticias relacionadas

«Es una absoluta falta de previsión, un auténtico despropósito y, lo que es peor, una auténtica vergüenza. ¿Qué tomadura de pelo es esta? ¿Cuántos turistas se creen que van a llegar hasta ahí buscando información?», añade la portavoz del PP vigués, que plantea aprovechar la puesta en marcha de la tasa turística para recaudar fondos que permitan abrir puntos de información en zonas estratégicas de la ciudad.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. «Quedarán prohibidas las comunicaciones por WhatsApp entre familias y profesores. Se harán a través de un canal oficial y dentro de un horario»
  2. Cazan al arrastrero portugués «Coimbra» por presunta pesca ilegal en uno de los caladeros estratégicos de la flota gallega
  3. El Estado exige 6 meses de prácticas a los alumnos de la mercante pero solo les da 3: «Hay gente que ya lo da por imposible»
  4. La música electrónica crece en Galicia: nace un nuevo festival a los pies de la ría de Vigo
  5. Bertín Osborne actuará en la Festa do Galo, con María Mera de pregonera
  6. La victoria de la Real Sociedad en Copa complica el deseo europeo del Celta: las cuentas para Champions, UEFA o Conference
  7. Un ourensano intenta pasar la ITV con un coche y una caravana vinculados a una estafa sufrida por un riojano
  8. El nuevo «macroparque» infantil en Vigo da un paso clave para ser una realidad en 2027: elegida la empresa para ejecutar la obra

Caballero insiste a la Xunta: quiere que venda una parcela frente al Cunqueiro para el segundo aparcamiento gratuito

Empiezan las obras del aparcamiento de Matamá, que tendrá más de 100 plazas

Duarte Ferrín, vigués embarcado na Flotilla rumbo a Gaza: «Non temos medo, somos persoas concienciadas e coa moral moi alta»

Duarte Ferrín, vigués embarcado na Flotilla rumbo a Gaza: «Non temos medo, somos persoas concienciadas e coa moral moi alta»

Críticas del PP a la política turística de Vigo: «¿De qué sirven los mupis en Nueva York si cuando llegan los turistas no sabemos atenderles?»

Críticas del PP a la política turística de Vigo: «¿De qué sirven los mupis en Nueva York si cuando llegan los turistas no sabemos atenderles?»

Vigo se llena de turistas en un martes atípico: la triple escala de cruceros deja una «marea» de 7.500 pasajeros

Vigo se llena de turistas en un martes atípico: la triple escala de cruceros deja una «marea» de 7.500 pasajeros

Un vehículo acaba envuelto en llamas y calcinado cuando circulaba por la Carretera de Camposancos

Vitaxi suma el respaldo de Banco Sabadell para reforzar su ofensiva en el taxi vigués

La informática gallega reconoce a Virginia Mato como referente femenino con el Premio Ada Byron

Tracking Pixel Contents