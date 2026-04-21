Críticas del PP a la política turística de Vigo: «¿De qué sirven los mupis en Nueva York si cuando llegan los turistas no sabemos atenderles?»

La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, reprocha al alcalde de la ciudad, Abel Caballero, que presuma de que la urbe sea la que atrae más turismo en Galicia y, a la vez, no sea capaz de abrir una oficina municipal de turismo en el centro, censurando que tras el cierre en octubre del local en López de Neira no se ha encontrado una alternativa, obligando a los visitantes a desplazarse hasta la décima planta de la casa consistorial.

«¿De qué sirven los mupis en Nueva York si después cuando llegan los turistas no sabemos atenderles?», expone Luisa Sánchez, censurando el procedimiento seguido por el gobierno municipal al no renovar el alquiler de la oficina situada en López de Neira y obligar a los visitantes a acudir a la lonja del Concello, explicando que hace unos días la ventanilla habilitada en la lonja ha sido eliminada.

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«Es una absoluta falta de previsión, un auténtico despropósito y, lo que es peor, una auténtica vergüenza. ¿Qué tomadura de pelo es esta? ¿Cuántos turistas se creen que van a llegar hasta ahí buscando información?», añade la portavoz del PP vigués, que plantea aprovechar la puesta en marcha de la tasa turística para recaudar fondos que permitan abrir puntos de información en zonas estratégicas de la ciudad.