Crean la Cátedra Convive para impulsar la contratación pública y la sostenibilidad

Veolia y la Universidade de Vigo han firmado un convenio para crear la Cátedra de Contratación Pública Estratégica y Sostenibilidad (CONVIVE), una iniciativa orientada a impulsar la investigación, la formación y la transferencia de conocimiento en torno a una contratación pública más responsable, innovadora y alineada con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este acuerdo refuerza la colaboración entre el ámbito académico y el tejido empresarial, con el objetivo de dar respuesta a retos actuales como la sostenibilidad ambiental, la modernización de los servicios públicos y la mejora de la eficiencia y la transparencia en la gestión pública.

La cátedra se centrará en el análisis y la promoción de la compra pública estratégica, especialmente en sectores clave como la gestión del agua, los residuos y la energía, desde un enfoque multidisciplinar que combine conocimientos jurídicos, técnicos y sociales. Entre sus principales líneas de actuación destacan la formación especializada, la investigación avanzada, la organización de jornadas y seminarios, la publicación de estudios y la creación de espacios divulgativos, como un podcast mensual.

Además, se prevé la puesta en marcha de una unidad de incubación y aceleración de proyectos LegalTech, destinada a mejorar los procedimientos de contratación pública mediante soluciones innovadoras. La iniciativa también fomentará la participación del estudiantado en actividades prácticas y visitas técnicas, contribuyendo a mejorar su empleabilidad y su conexión con el entorno profesional.

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Con esta alianza, ambas entidades reafirman su compromiso con la innovación, la sostenibilidad y el desarrollo económico y social de Galicia.