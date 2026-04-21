Vigo y la música como objetos narrativos de «As liñas discontinuas»

Anxos Fazáns habló esta tarde sobre su película As liñas discontinuas en el MARCO. Es la primera de las tres proyecciones que se van a realizar esta semana como parte del programa Rueda Academia de Cine.

El filme es una especie de Harold y Maude que sigue la historia de Bea, una mujer de 50 años que se esta separando de su marido, y de Denís, un chico trans de 28 que aparece en la casa de la primera. Tras pasar tres días juntos, deben separarse.

Además del gran peso de las interpretaciones, la música y las localizaciones son dos elementos narrativos de peso. Fazáns explica que eligió Vigo como escenario porque estaba en sintonía con la historia. Las posibilidades que ofrecía el paisaje industrial (sale el puerto, Guixar, Teis) y natural facilitaban la creación. También el pasado y un presente quizá más decadente en el que la escena, los grupos, los conciertos y la efervescencia cultural fueron claves para el guion.

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Esto se entremezcla con la música: «A primeria escena é nun bar de Churruca onde soa Grande Amore», indica. También lo hace la DJ viguesa Russ, Pálida, una versión instrumental de Mansión, Surfing Bichos, Triángulo de Amor Bizarro o The Rapants. «A música da película é diexética, a escoitan os protagonistas da película á vez que os espectadores. Non quería que pasase desapercibida», cuenta la directora. Algunas canciones marcaban el ritmo emocional y los actores actuaban con un pinganillo en la oreja. Con todo, también hay una banda sonora propia, elaborada por Xavier Bértolo.