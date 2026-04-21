Caballero insiste a la Xunta: quiere que venda una parcela frente al Cunqueiro para el segundo aparcamiento gratuito

Que la Xunta de Galicia le venda al Concello una parcela situada frente al Hospital Álvaro Cunqueiro para construir un segundo aparcamiento gratuito de 450 plazas, que se sumaría al ya habilitado por el Ayuntamiento con la misma capacidad. En esta petición, que viene de antiguo, insistió el alcalde, Abel Caballero, que lamentó la postura negativa del Ejecutivo gallego.

Caballero cargó contra la negativa del Gobierno autonómico y del PP en Vigo a esta operación y contrapuso esa posición con la de los populares en Pontevedra, donde reclaman medidas similares al Concello, gobernado por el BNG. «El PP de Pontevedra se lo pide al alcalde [Miguel Anxo Fernández Lores] y el PP de Vigo dice que no», lamentó el regidor olívico.

El alcalde defendió que la iniciativa busca aliviar el coste que soportan pacientes y familiares frente al parking de pago del centro hospitalario. Recordó que el estacionamiento gratuito existente permite aparcar sin coste a cientos de usuarios y subrayó la necesidad de ampliarlo para dar respuesta a estancias prolongadas vinculadas a consultas, visitas o cuidados a ingresados.

El uso podría revertirse

En este contexto, insistió en que el Concello está dispuesto incluso a adquirir el suelo, no solo a solicitar su cesión, y planteó que el uso podría revertirse si fuese necesario para futuras ampliaciones del complejo sanitario. «Ya no se me ocurre decir que nos la ceda gratuitamente, no, que nos venda la parcela», señaló.

El alcalde también cuestionó los motivos de la Xunta para rechazar la venta del terreno y vinculó esa decisión a la gestión de los aparcamientos de pago. «Quiere esquilmar a la gente que va al hospital», sostuvo, en referencia a tarifas que, según indicó, se encarecen por la duración habitual de las estancias. «Se hacen aparcamientos de seis, siete u ocho horas porque cuidamos a nuestros familiares», añadió.

Asimismo, acusó al Ejecutivo gallego de priorizar la recaudación y de no atender las necesidades locales, y criticó el respaldo del PP vigués a esta postura. «Solo piensan en Vigo para llevarse dinero a otras partes. No van a sacar ni un concejal», finalizó.