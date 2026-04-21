El BNG de Vigo urge una alternativa habitacional para las personas sin hogar en la ciudad
Los nacionalistas aseguran que la mayoría de los desalojados en la nave de Jacinto Benavente siguen en la calle
R.V.
El BNG de Vigo critica que, ocho días después del desalojo de la antigua nave de Pescanova en la rúa Jacinto Benavente, prácticamente la totalidad de los desalojados estén en la calle, censurando que ni Concello de Vigo ni Xunta les ofrezcan una alternativa habitacional real. El portavoz nacionalista, Xabier P. Igrexas, asegura desmentir así el discurso oficial del gobierno local que aseguraba haber atendido a todos los afectados.
«O discurso de que quen está na rúa é porque quere é un mantra infame e inaceptábel, en Vigo hai máis de 350 persoas sen fogar cun único albergue municipal de 38 prazas e limitación de 15 días de estancia», expone Igrexas, añadiendo que «o mellor antídoto contra ese cinismo sería que o alcalde e o seu goberno pasasen unha soa noite durmindo na rúa».
Por todo ello, el BNG reclama la activación inmediata de un dispositivo de emergencia similar al puesto en marcha durante la pandemia y recuerda que el Concello tiene recursos suficientes, con 137 millones de euros sin ejecutar. Asimismo, los nacionalistas urgen también a la Xunta que «deixe de ollar para outro lado».
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