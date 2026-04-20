La XIII edición del certamen de relatos Vigo Histórico acepta propuestas desde este martes

La decimotercera edición del certamen de relatos Vigo Histórico abre su plazo de recepción de obras mañana, 21 de abril. Se cerrará el 30 de junio. La vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, participó este lunes en la presentación del concurso, que estuvo acompañada por el editor de la Editorial Elvira, Xabier Romero, y la jurado Clara do Roxo.

La representante provincial puso en valor la capacidad de la cultura para transformar la mirada sobre la ciudad y para dar voz a nuevas narrativas. «Vigo necesita más cultura y también más espacios donde contar y compartir historias. Este certamen, que apoyamos con orgullo desde la Deputación de Pontevedra, demuestra que hay talento y ganas de hacerlo», señaló.

La vicepresidenta destacó también la trayectoria de un concurso «único» que «despierta interés y emoción» entre quienes participan y que da la oportunidad de «escribir la ciudad que soñamos»: «Cada relato es una manera de construir el Vigo que queremos, de imaginarlo y de hacerlo posible», apuntó.

«Abierto, dinámico y plural»

Luisa Sánchez compartió su visión de la ciudad, un Vigo «abierto, dinámico y plural», en el que las personas sean protagonistas. «Este certamen permite reivindicar el Vigo de las historias pequeñas, de las calles que transitamos cada día y que, gracias a la literatura, adquieren nuevos significados», afirmó.

El certamen, organizado por la Editorial Elvira, establece como condición principal que la ciudad de Vigo sea protagonista de las historias. Las obras podrán presentarse en gallego o castellano, con un máximo de 4 páginas. Las personas participantes optarán a premios económicos y a la publicación de su obra dentro del libro ‘Relatos na Rúa’, que incluirá las ilustraciones del grupo Diseñatas de la Fundación Igualarte.