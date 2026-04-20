Vuelca un contenedor de un camión en la rotonda de acceso a la VG-20 en Vigo
El incidente obligó a cortar un carril de la calle A Cañiza, en sentido al cementerio de Bouzas
Un contenedor se desprendió este lunes de un camión cuando circulaba por la rotonda de acceso a la VG-20, en Navia, en Vigo, en un incidente en el que no se registraron daños personales.
El suceso tuvo lugar sobre las 20.30 horas, cuando, por causas que se desconocen, la carga cayó sobre la calzada mientras el vehículo atravesaba la glorieta. El camión transportaba un único contenedor y procedía del Puerto de Vigo.
Según los datos facilitados, el contenedor no llegó a abrirse tras el impacto contra el asfalto. La caída de la mercancía obligó a cortar un carril de la calle A Cañiza en sentido al cementerio de Bouzas.
Hasta el lugar se desplazó la Policía Local, aunque fue la Guardia Civil la que se hizo cargo del operativo. Pasadas las 21.45 horas, el conductor y el camión ya habían abandonado la zona, donde permanecía todavía el contenedor a la espera de la llegada de una grúa para su retirada.
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