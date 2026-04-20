Vithas Vigo afianza su papel como centro de referencia gallego en arritmias complejas

Vithas Vigo ha reforzado su posición en Galicia en el tratamiento de las arritmias complejas, un campo en el que ya se ha convertido en uno de los focos asistenciales de referencia para pacientes derivados desde distintos puntos de la comunidad. El hospital destaca su capacidad para abordar patologías como la fibrilación auricular o la taquicardia ventricular mediante técnicas avanzadas de electrofisiología cardiaca intervencionista.

El centro sanitario subraya que es el único hospital privado del sur de Galicia con medios tecnológicos, estructura asistencial y un equipo específico de cardiólogos especializados para el diagnóstico y tratamiento de este tipo de trastornos del ritmo cardiaco. Esa actividad se traduce, según los datos facilitados por el propio grupo, en más de 700 ablaciones realizadas, la mayoría de ellas de carácter complejo.

La técnica de la ablación con catéter, guiada por sistemas de mapeo electroanatómico y apoyada en procedimientos como la radiofrecuencia o la crioablación, se ha convertido en una de las herramientas clave para el abordaje de las arritmias. Vithas Vigo atiende con este sistema a pacientes llegados desde diferentes áreas de Galicia, lo que ha consolidado el peso de su unidad en este ámbito.

Más de 1.700 consultas

La Unidad de Arritmias y Electrofisiología del hospital realiza cada año más de 1.700 consultas. Está integrada por dos cardiólogos electrofisiólogos, dos enfermeras especializadas y personal de apoyo, dentro del Instituto Cardiovascular Vithas (ICV), una estructura multidisciplinar que en Vigo reúne a 16 cardiólogos de diferentes áreas, entre ellas arritmias y electrofisiología, cardiología clínica, cardiología infantil, imagen cardiaca y hemodinámica.

El responsable de la Unidad de Electrofisiología y Arritmias de Vithas Vigo, Elvis Teijeira, incide en el peso de la tecnología en este avance asistencial. «Contamos con consultas especializadas en arritmias y en seguimiento de dispositivos implantados como marcapasos o desfibriladores y con la tecnología más avanzada del mercado», explica. En ese equipamiento figura un navegador electroanatómico de última generación, capaz de generar un mapa tridimensional en tiempo real de la actividad eléctrica del corazón, lo que permite afinar tanto el diagnóstico como el tratamiento de los casos más complejos.

La cartera de servicios del centro abarca además otros procedimientos vinculados al tratamiento de los trastornos del ritmo cardiaco, como el implante de marcapasos, desfibriladores, resincronizadores, monitores subcutáneos o cardioversiones. A ello se suma la actividad de la unidad de hemodinámica, que el grupo presenta como la única privada en Galicia con urgencias 24 horas.

El crecimiento de esta especialidad se produce en un contexto de aumento de las patologías cardiacas ligadas al ritmo del corazón. En los últimos años, la incidencia de las arritmias ha registrado un ascenso notable, especialmente en el caso de la fibrilación auricular, en parte por el envejecimiento de la población y por la mayor presencia de factores de riesgo cardiovascular. Según los datos recogidos en la nota, esta es la arritmia más frecuente en España, con más de un millón de afectados y más de 90.000 personas sin diagnosticar. Su prevalencia entre los mayores de 40 años se sitúa en el 4,4% y aumenta de forma progresiva a partir de los 60, de acuerdo con cifras de la Sociedad Española de Cardiología.

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Junto al refuerzo clínico, Vithas Vigo prepara una ampliación de sus infraestructuras cardiovasculares. El gerente del hospital, Ciro Cabezas, señala que el grupo está destinando 1,5 millones de euros a reorganizar y ampliar esta área. «En el Instituto Cardiovascular Vithas en Vigo abarcamos todo el abanico de especialidades cardiacas, con la tecnología más avanzada», afirma. La inversión permitirá concentrar toda la actividad diagnóstica, ambulatoria y no invasiva en la planta baja, habilitar dos nuevas salas de cardiología intervencionista en el área quirúrgica para cateterismos y procedimientos de electrofisiología, además de instalar una zona de rehabilitación cardiaca en la tercera planta.