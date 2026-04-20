Vigo se suma a la nueva fase de Xenoma Galicia con el objetivo de captar más de mil participantes

El área sanitaria de Vigo se ha incorporado a una nueva fase del proyecto Xenoma Galicia, una de las grandes apuestas de la Xunta en el campo de la investigación biomédica y la medicina personalizada. El Hospital Meixoeiro inició este lunes las extracciones de sangre con las que se pretende llegar a 1.071 participantes en el área viguesa, dentro de un programa que aspira a recopilar el ADN de 400.000 gallegos.

La delegada territorial de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, visitó este lunes el centro hospitalario coincidiendo con el arranque de esta nueva etapa, en la que las personas participantes fueron invitadas mediante mensajes SMS enviados de forma aleatoria y reservaron cita a través de la aplicación Sergas Móbil. El proceso se desarrollará en el Meixoeiro de lunes a jueves, en horario de tarde, entre las 15.30 y las 18.30 horas, hasta el próximo 9 de junio, y los participantes no tendrán que acudir en ayunas.

La fase que ahora arranca en Vigo da continuidad al trabajo ya iniciado en el área sanitaria de Santiago y Barbanza, donde participaron más de 800 personas. El objetivo inmediato es alcanzar los 5.000 participantes en toda Galicia en esta nueva etapa, antes de seguir extendiendo el proyecto al conjunto de las áreas sanitarias.

La iniciativa se centra en la identificación de variantes genéticas asociadas a enfermedades hereditarias de especial impacto sanitario, entre ellas el cáncer de mama y ovario hereditario, el síndrome de Lynch y la hipercolesterolemia familiar. Además de su utilidad diagnóstica y preventiva, las muestras recogidas servirán también para seguir alimentando el biobanco del proyecto.

La Xunta defiende que esta herramienta permitirá dar nuevos pasos en detección precoz y en medicina personalizada, al facilitar la anticipación al desarrollo de determinadas patologías y abrir la puerta a seguimientos más específicos y tratamientos farmacológicos individualizados. En las fases piloto anteriores, según los datos aportados por la Administración autonómica, ya se detectaron 27 personas portadoras de variantes genéticas de alto riesgo.

Seguimiento personalizado

En esos casos, el protocolo contempla la derivación a consulta para informar de las opciones de seguimiento personalizado, de la conveniencia de realizar pruebas a familiares y también de los hábitos de vida saludable que pueden contribuir a reducir riesgos si la enfermedad llega finalmente a manifestarse.

Durante la visita al Meixoeiro, Ana Ortiz puso el foco en el alcance investigador del programa y en el esfuerzo económico que lo sostiene. El Gobierno gallego destina 20 millones de euros a Xenoma Galicia, un proyecto que, por el porcentaje de población incluida, busca situarse entre los de mayor dimensión a nivel internacional.

Junto a la delegada territorial estuvieron presentes el gerente del área sanitaria de Vigo, Javier Puente; las investigadoras de la Fundación Pública Gallega de Medicina Genómica María Brión y Montse Santori; y el jefe de servicio de detección precoz de enfermedades de la Dirección Xeral de Saúde Pública, Ángel Gómez Amorín.

La Xunta sostiene que Xenoma Galicia puede convertirse en un instrumento estratégico no solo para mejorar la prevención y la detección temprana, sino también para situar a Galicia en la primera línea de la investigación biomédica y actuar como palanca para la industria biotecnológica y farmacéutica gallega.

El proyecto está coordinado por la Consellería de Sanidade y se desarrolla bajo la dirección de los investigadores de la Fundación Pública Gallega de Medicina Genómica María Brión y Ángel Carracedo. Entre sus objetivos figura también el diseño de nuevos programas de prevención y cribado genético con un enfoque sostenible, equitativo y personalizado.

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Con el inicio de esta fase en Vigo, el sistema sanitario gallego añade un nuevo escalón en un proyecto llamado a cambiar la forma de anticiparse a determinadas enfermedades antes incluso de que den la cara.