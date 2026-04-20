Vigo reivindica su papel como capital del impacto social con una nueva edición del Feelant Impact Summit

Vigo quiere reforzar su posición como uno de los polos emergentes del impacto social en España. La ciudad acogerá el próximo 23 de abril la tercera edición del Feelant Impact Summit, una cita que convertirá al Auditorio Mar de Vigo en punto de encuentro para expertos, instituciones, empresas, entidades sociales y ciudadanía comprometida con la transformación social.

La convocatoria, presentada el pasado viernes en el Concello, aspira a consolidar a Vigo como un espacio de referencia para el diálogo, la innovación y la cooperación en torno a algunos de los grandes desafíos de nuestro tiempo. La jornada pondrá el foco en la innovación social, la inversión de impacto y la colaboración como herramientas para impulsar respuestas eficaces y sostenibles a problemas que afectan de forma directa a la sociedad.

El summit reunirá iniciativas y voces vinculadas a ámbitos como la salud y el bienestar, las enfermedades raras, la inclusión de las personas con discapacidad, el apoyo a quienes cuidan, el talento joven o la educación como motor de oportunidades. La intención de los organizadores es que Vigo no solo actúe como sede del encuentro, sino también como nodo de conexión entre proyectos transformadores y agentes capaces de generar alianzas duraderas.

El programa combinará ponencias, mesas de debate y presentación de proyectos, en una fórmula que busca, por un lado, visibilizar experiencias que ya están teniendo un efecto positivo en la vida de las personas y, por otro, abrir nuevas vías de cooperación entre el ámbito social, el económico, el científico y el institucional.

Entre los participantes ya confirmados figuran Antón Costas, presidente del Consejo Económico y Social de España; Miguel Ángel Correa-Duarte, director del Centro de Investigación en Nanomateriales y Biomedicina (CINBIO); y David Rodríguez, presidente de la Fundación Pegasus. Los tres aportarán enfoques complementarios desde la economía, la investigación y la acción social.

El fundador de Feelant, Ramiro González, subrayó durante la presentación que «este encuentro sitúa a Vigo en el mapa del impacto social, reuniendo a personas y organizaciones que están trabajando para transformar la economía y dar respuesta a los grandes desafíos actuales». En esa misma línea, destacó además la importancia de implicar a las nuevas generaciones al señalar que «queremos poner el foco en los jóvenes como una de las grandes palancas de cambio, acercándoles a estos retos y conectando su talento con proyectos de impacto».

Uno de los momentos centrales de la jornada será la entrega de los Feelant Impact Awards, unos galardones con los que se reconocerá a las iniciativas más destacadas por su capacidad para mejorar la vida de las personas y generar un impacto positivo en la sociedad.

El evento alcanza así su tercera edición con la voluntad de seguir conectando talento, inversión y proyectos transformadores. El summit nació con el objetivo de facilitar alianzas entre emprendedores sociales, corporaciones, inversores de impacto, administraciones públicas y organizaciones del tercer sector, un enfoque que explica su carácter transversal y su creciente proyección.

La cita está patrocinada por Grupo ABC y cuenta con la colaboración del Concello de Vigo y de la Xunta de Galicia, además del respaldo de distintas entidades educativas y sociales. Ese entramado de apoyos, sostienen los impulsores del encuentro, refuerza la vocación colaborativa de un foro que pretende convertir las ideas en proyectos y las inquietudes en redes de trabajo.

Detrás de esta iniciativa está Feelant, una organización nacida en Vigo que se define como Sociedad de Beneficio e Interés Común (SBIC) y que trabaja en la conexión entre talento, empresa y propósito. Su filosofía parte de una premisa clara: el impacto social no debe ser una consecuencia del negocio, sino su punto de partida.

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La inscripción para asistir al encuentro es gratuita y puede realizarse a través de la página web de la organización.