Vigo recibe este martes su primera triple escala de cruceros del año con más de 7.500 turistas

Vigo volverá a mirar al mar este martes con una de las imágenes más potentes de la temporada de cruceros. El puerto acogerá su primera triple escala del año, una cita que llevará a los muelles vigueses a más de 7.500 turistas en una sola jornada y que pondrá a prueba, una vez más, la capacidad operativa de la terminal viguesa para absorber tráfico simultáneo de grandes buques y embarcaciones de lujo.

Desde las 06.30 horas, el muelle de Comercio y la Estación Marítima de Trasatlánticos recibirán de forma escalonada al Britannia, al Ventura y a Le Bellot, tres barcos de perfiles muy distintos, pero unidos por un mismo mensaje: el creciente peso de Vigo dentro de los itinerarios internacionales.

El gran protagonista del día será el Britannia, de P&O Cruises, un coloso de 330 metros de eslora que llegará procedente de A Coruña con más de 4.300 cruceristas y 1.400 tripulantes. Está previsto que abandone el puerto a las 17.00 horas con destino a Cherburgo. A esa misma hora zarpará también el Ventura, otro de los gigantes de la flota de P&O, con 290 metros de eslora y más de 3.000 pasajeros a bordo. En su caso, entrará en Vigo desde Southampton y continuará viaje hacia Lisboa.

Frente a ese formato masivo, la escala de Le Bellot, de la compañía Ponant, aportará el contrapunto del segmento boutique. El buque, uno de los exponentes del ultralujo en el mercado de cruceros, atracará en Vigo con 184 pasajeros, en una propuesta orientada a una experiencia más exclusiva y personalizada.

La coincidencia de estos tres barcos convierte la jornada en una de las más relevantes del calendario portuario de este arranque de temporada. El presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Botana, subrayó el alcance logístico y económico de la cita al señalar que «mañana es un día de máxima relevancia». Según destacó, la presencia simultánea de tres cruceros de primer nivel «no solo demuestra nuestra capacidad operativa para gestionar grandes volúmenes de pasajeros al mismo tiempo, sino que reafirma la confianza de grandes navieras como P&O y Ponant en nuestras instalaciones».

Once escalas dobles

Botana enmarca esta triple escala en un año especialmente intenso para Vigo. Además de esta cita, el puerto tiene programadas 11 escalas dobles y ya mira al 2 de septiembre, fecha en la que coincidirán en la ciudad el Liberty of the Seas, el Iona y el Mein Schiff 6. Para el responsable portuario, Vigo «sigue consolidándose como el puerto con mejores infraestructuras del Atlántico para el turismo de cruceros, desde el gran formato hasta el lujo de expedición».

La actividad, además, no terminará con la jornada del martes. El calendario mantiene el pulso durante el resto de la semana con la llegada del Vasco de Gama, de Nicko Cruises, un buque boutique con capacidad para 1.000 pasajeros, y con la visita inaugural del Greg Mortimer, de Aurora Expeditions, especializado en turismo de aventura y lujo y con capacidad para 126 viajeros.

La Autoridad Portuaria interpreta esta sucesión de escalas como una confirmación del posicionamiento internacional de Vigo en el negocio de cruceros. Tras su paso por la feria Seatrade Cruise Global de Miami, Botana aseguró que las navieras trasladaron una valoración muy positiva de las infraestructuras viguesas, especialmente por su capacidad para asumir escalas múltiples y movimientos multitudinarios sin comprometer la operativa.

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La triple escala de este martes servirá así como escaparate para una ciudad que ha hecho de su puerto uno de sus grandes activos turísticos y económicos. Vigo se prepara para una jornada de muelles llenos, tráfico intenso de visitantes y un nuevo examen a su papel como uno de los enclaves crucerísticos más solventes del Atlántico.