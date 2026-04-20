Vigo esquiva las alertas de la AIReF y se sitúa entre las grandes ciudades con mejor perfil fiscal

Vigo sale bien parada en el nuevo informe de la AIReF sobre los presupuestos iniciales de 2026 de las grandes corporaciones locales. La ciudad no figura entre los ayuntamientos con riesgo de incumplir la regla de gasto, mantiene previsión de superávit, presenta una ratio de deuda del 0% y aparece además entre las entidades que cerrarían el ejercicio con posición activa neta, es decir, con ahorros por encima de la deuda prevista.

El documento de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, fechado el 15 de abril, analiza a las 26 grandes corporaciones locales del Estado. En el caso gallego, solo aparecen Vigo y A Coruña, ya que el informe se limita a los ayuntamientos de más de 250.000 habitantes, umbral que la ciudad herculina acaba de rebasar y que le permite entrar por primera vez en esta evaluación individual.

La principal conclusión para Vigo es que no está en el radar de riesgo de la AIReF para 2026. El organismo sitúa los posibles incumplimientos de la regla de gasto en Barcelona, Zaragoza, Palma, Córdoba, la Diputación de Valencia y el Consell de Mallorca, pero deja fuera a la ciudad olívica. Además, recuerda que en 2025 los ayuntamientos que habrían incumplido esa regla fueron Madrid, Sevilla, Málaga, Murcia, Palma, Bilbao, Córdoba y A Coruña.

En el cuadro central del informe, Vigo presenta para 2026 una previsión de estabilidad positiva, un gasto computable del -3,3% y una deuda del 0%, lo que la sitúa en una posición especialmente favorable dentro del grupo de grandes ciudades.

A Coruña, por su parte, también aparece con previsión positiva de estabilidad para 2026, pero con un gasto computable del 2,3% y una ratio de deuda del 35%, muy lejos por tanto de los registros vigueses. En el cierre provisional de 2025, además, la ciudad coruñesa figura con estabilidad negativa y con un crecimiento del gasto computable del 7,5%, uno de los datos que explican que sí aparezca entre las entidades que incumplieron la regla el pasado ejercicio.

La diferencia entre ambas ciudades gallegas no está tanto en el saldo final previsto para 2026, que la AIReF proyecta en positivo para todas las grandes entidades locales analizadas, como en la posición de partida y en la fortaleza financiera relativa. Vigo combina superávit, deuda nula y gasto a la baja; A Coruña mejora para 2026, pero aterriza en el informe todavía con el peso de un 2025 más inestable y con una deuda claramente superior.

El informe da además otra pista relevante sobre la situación viguesa. En el apartado dedicado a la deuda, la AIReF incluye a Vigo entre los ayuntamientos que prevén acabar 2026 con posición activa neta, junto a ciudades como València, Las Palmas, Alicante, Bilbao, L’Hospitalet o Gijón. Eso significa que, si se mantienen los datos actuales, el remanente de tesorería disponible superará a la deuda prevista al cierre del ejercicio. A Coruña no figura en ese grupo.

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Esa foto refuerza la idea de que Vigo llega al examen presupuestario de 2026 con una musculatura financiera más sólida que la otra gran ciudad gallega incluida en el análisis. La AIReF recuerda, además, que el conjunto de las 26 grandes corporaciones locales cerrará previsiblemente 2026 con un superávit cercano al 5% de sus ingresos no financieros y sin problemas relevantes de endeudamiento, pero dentro de ese grupo Vigo consigue situarse en una franja especialmente cómoda.