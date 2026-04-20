Usuarios del gimnasio del Carmen denuncian presencia de cucarachas, cierres continuos y falta de mantenimiento

Los usuarios del gimnasio municipal de O Carme, en Vigo, han hecho pública su queja, a través de un escrito, por la situación que atraviesan las instalaciones, que califican de «inaceptable» y que, según denuncian, se repite desde hace tiempo.

En el comunicado remitido, los abonados sostienen que el centro permanece cerrado varias tardes a la semana de manera recurrente, una circunstancia que, aseguran, genera «gran incertidumbre» entre quienes pagan por este servicio. A ello suman el reciente anuncio del cierre de las instalaciones los días 23 y 24 de abril por «motivos técnicos», una situación que, lamentan, «ya se ha convertido en habitual».

Los usuarios del Gimnasio Municipal del Carmen de Vigo se encontraron la instalación cerrada a principios de abril. / FDV

Pero la principal queja de los usuarios se centra en el anuncio de que, a partir del 27 de abril, el gimnasio permanecerá cerrado previsiblemente hasta el 7 de junio debido a la cesión de las instalaciones por parte del Ayuntamiento de Vigo para uso militar. Los afectados consideran que esta decisión supone un perjuicio directo para quienes han abonado un carnet anual y ven ahora restringido el acceso a un servicio público por el que ya han pagado.

En el escrito, los usuarios afirman sentirse «engañados y desatendidos» por el Concello, al entender que no se les han ofrecido alternativas ni compensaciones claras ante esta situación.

El comunicado también alerta sobre el estado de mantenimiento del recinto. Según explican, en la jornada de este lunes varios usuarios observaron una cucaracha en el acceso a la sauna masculina, lo que ha despertado preocupación por las condiciones higiénicas del centro. Además, recuerdan que hace aproximadamente un mes un usuario sufrió un accidente al golpearse la cabeza con una máquina de poleas, un hecho que, a su juicio, pone en cuestión la seguridad del equipamiento.

Un usuario sufrió un accidente en una de las máquinas del gimnasio. / Cedida

Los abonados critican además que las actuaciones realizadas hasta ahora han sido «claramente insuficientes», al limitarse, según señalan, a pintar algunas zonas y sustituir un número muy reducido de máquinas, sin afrontar los problemas estructurales de fondo.

En su valoración, el Ayuntamiento de Vigo estaría gestionando este servicio público de forma deficiente, mediante soluciones temporales que no resuelven una situación que los usuarios resumen con una frase: «esto es lo que hay».

Por ello, reclaman una gestión responsable, transparente y respetuosa con los ciudadanos, así como soluciones reales que garanticen un servicio de calidad. «No es admisible que los usuarios tengamos que vivir con la incertidumbre constante de si podremos hacer uso de unas instalaciones por las que ya hemos pagado», concluyen.