Tres días de puro espectáculo sobre cuatro ruedas en Vigo

Galiexpo Motorshow entra en la mayoría de edad con el reto de consolidar en Vigo una edición de máximos. El salón del motor celebrará su 18ª edición del 24 al 26 de abril en el Ifevi, con una previsión de 25.000 visitantes, la participación de unas 100 empresas y profesionales de distintos países europeos y un despliegue de 50.000 metros cuadrados que volverá a convertir el recinto ferial en uno de los grandes escaparates del motor del noroeste peninsular.

La cita, ya asentada como el único salón de «motorshow» de la península, quiere reforzar este año esa condición de evento de referencia con una fórmula que mezcla exposición comercial, actividad profesional, exhibición, divulgación y ocio. El resultado será un recinto en el que convivirán superdeportivos, clásicos, motos, furgo-camper, novedades del mundo de la preparación y del motorsport, además de un programa paralelo con fuerte tirón para el gran público.

Luisa Sánchez y Xisela Aranda, enfundadas en monos de piloto. / Pedro Mina

Uno de los grandes reclamos volverá a estar dentro y fuera de la pista. La edición de 2026 recupera las actividades en el exterior del recinto y mantiene como emblema los espectáculos de drift indoor, con derrapajes controlados y maniobras extremas a cargo de pilotos especializados. A ello se sumarán concentraciones de coches y motos, una zona de virtual gaming, música, presentaciones y propuestas específicas para las familias, entre ellas una ludoteca gratuita. El evento mantendrá además su perfil accesible para el público infantil, con entrada gratuita para menores de 7 años y tarifas reducidas para los de hasta 12.

Más allá del espectáculo, Galiexpo quiere reforzar su perfil como punto de encuentro del sector. Uno de los ejes de esta edición será el programa de conferencias y congresos, con nombres de fuerte proyección mediática y deportiva. Entre los participantes figuran Ángel Gaitán, Fernando Vega de Seoane y miembros del Recalvi Team, entre ellos los pluricampeones de España de rallies José Antonio «Cohete» Suárez y Jorge Cagiao.

La vicepresidenta de la Diputación, Luisa Sánchez, puso precisamente el acento en esa vertiente formativa y profesional del certamen. «Apostamos por el conocimiento y la formación como elementos clave para el crecimiento del sector, y por eso contamos con grandes nombres del mundo del motor», señaló durante la presentación esta mañana. La dirigente provincial remarcó además la fortaleza del cartel y definió la programación de este año como «potente».

A ese bloque se suma la I Xornada Profesional da Automoción, impulsada con la colaboración de Zona Franca, en la que ya está confirmada la presencia del director general de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), Alberto Villareal, y del director general de Kia Iberia, Eduardo Divar. Esa vertiente profesional refuerza la idea de que Galiexpo no quiere limitarse a ser una feria de exhibición, sino también un foro de contacto y reflexión para un sector que sigue teniendo un peso notable en la economía gallega.

Exhibiciones de drift

La programación se completa con un componente social que el salón mantiene en esta edición. Parte de la recaudación de las exhibiciones de drift se destinará a Médicos Sin Fronteras y, además, la organización prevé invitar a 89 asociaciones a visitar el evento. Esa dimensión solidaria acompaña a una propuesta que busca abrirse a públicos muy distintos, desde el aficionado al motor más especializado hasta el visitante que se acerca atraído por el ambiente, la puesta en escena o la oferta familiar.

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El salón llega así a su mayoría de edad en un momento de consolidación. Después de años creciendo en tamaño, visibilidad y programación, Galiexpo Motorshow quiere demostrar que puede seguir estirando su techo sin perder identidad. Vigo volverá a ser durante tres días una ciudad tomada por el rugido de motores, el olor a rueda quemada y el brillo de las máquinas, pero también por el negocio, la formación y la capacidad de convocatoria de una feria que aspira a seguir ganando peso dentro del calendario español del motor.