Trasladan al hospital a dos heridos por un incendio en un piso turístico de Samil
El fuego se produjo en la cocina de un piso del nº57 de avenida de Samil, siendo necesario desalojar a todo el edificio
Efectivos del parque de Bomberos de Vigo y de la Policía Local tuvieron que intervenir este lunes en las inmediaciones de la playa de Samil por un incendio en un piso turístico.
Tal y como informaron efectivos municipales, el fuego se originó en la cocina de unos de los apartamentos «Samil Costas», resultando heridas dos personas por inhalación de humo.
Ambos heridos fueron trasladados al Hospital Álvaro Cunqueiro para su observación, siendo necesario también desalojar todo el inmueble por precaución y para la ventilación del mismo. El aviso del incendio se produjo sobre las 13.00 horas y no fue hasta media tarde cuando se dio por cerrada la intervención sin más incidencias, explican fuentes policiales.
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