Sumar impulsa una coalición de izquierdas para las elecciones municipales de Vigo

Movemento Sumar Galicia ha iniciado contactos con distintas fuerzas de izquierda en Vigo con el objetivo de impulsar una posible coalición de cara a las próximas elecciones municipales. La organización ha remitido una carta a Esquerda Unida, Verdes Equo, Anova y Podemos Vigo en la que propone la celebración de una reunión conjunta para avanzar en un acuerdo político en la ciudad. La propuesta, adelantada por FARO hace casi dos meses, se hace ahora oficial.

La iniciativa parte de un acuerdo adoptado en la última asamblea local de Sumar Galicia en Vigo y busca abrir un proceso de diálogo «con responsabilidad y voluntad de acuerdo», según recoge la misiva. El objetivo es identificar puntos programáticos comunes y definir líneas de actuación compartidas entre las distintas formaciones.

El documento está firmado por la secretaria de Organización de Sumar Galicia, Gloria Alonso, y el secretario comarcal en Vigo, Diego J. Diarte, quienes subrayan la intención de construir una alternativa «con capacidad de mayoría» basada en la unidad de las fuerzas progresistas y en un proyecto sólido para la ciudad.

En este sentido, destacan experiencias previas de colaboración en el ámbito social y político vigués, como la participación en plataformas cívicas, que consideran un ejemplo de coordinación entre diferentes sensibilidades en torno a objetivos comunes.

La carta también incide en la necesidad de articular respuestas políticas conjuntas en el ámbito municipal, apostando por una propuesta «transformadora» centrada en las necesidades sociales, la defensa de los servicios públicos y la mejora de las condiciones de vida de la mayoría de la población.

Como primer gesto simbólico de esa voluntad de entendimiento, Sumar Galicia plantea la participación conjunta de todas las fuerzas en la movilización del 1 de mayo, con una presencia unitaria bajo un mensaje común en defensa de los derechos laborales y sociales.

Desde la organización confían en que los encuentros puedan celebrarse en las próximas semanas y permitan avanzar hacia un acuerdo amplio que desemboque en una candidatura unitaria con vocación de mayoría de cara a las elecciones municipales.