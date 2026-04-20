Salima Jirari, experta en diversidad en el audiovisual: «No es casual que los malos de Disney sean queer, gordos o viejos»

El III Encuentro del programa Rueda incluye charlas con el público más joven sobre estereotipos en la pantalla. Ayer fue el turno del IES Politécnico y hoy el del IES Audiovisual de Bouzas. La ponente, Salima Jirari, se dedica en su día a día a vigilar que no se caiga en tópicos en los guiones. Es asesora en proyectos de ficción: lee la propuesta y sugiere mejoras. «Al final todo el mundo quiere que su personaje sea lo más complejo posible y no una representación estereotipada que se repitió 200.000 veces», cuenta.

Cada vez hay más interés en su trabajo, pese a que los presupuestos sean más tímidos. «Lo más interesante es cuando podemos entrar desde el principio del proyecto para influir sobre el guión», apunta. Entre las grandes asignaturas pendientes señala la discapacidad y la racialización.

Ayer Jirari daba una serie de pautas a su público para reconocer patrones repetitivos y discriminatorios en el audiovisual que los jóvenes tienen a su alcance. Series como Élite, Merlí o Euphoria se pusieron sobre la mesa para analizar entre todos. La tesis principal fue que la forma en la que se cuenta una historia afecta a la forma en la que nos relacionamos con las personas: si todos los racializados aparecen cometiendo delitos van a despertar prejuicios sobre la población migrante.

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También se habló de los productos para los más pequeños. «No es casual que los malos de Disney sean queer, más oscuros, gordos o viejos», decía la experta mostrando una imagen. Algunas alumnas señalaban la normatividad y delgadez en el cuerpo de las princesas, algo que no se observa en los villanos. Otros negaban y expresaban -con cierta confrontación- su desacuerdo. No podían o querían verlo.