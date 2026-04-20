Rescatan 23 gatos de un piso de Vigo tras el desahucio de su inquilina: «Foi un caos e un desastre»

El desahucio de una inquilina en Vigo terminó destapando esta semana una situación límite para Proyecto Gato, que tuvo que asumir de urgencia la retirada de 23 felinos del piso en el que vivía la mujer. Según relató a Faro de Vigo Fátima Lago, portavoz del refugio felino ubicado en Gondomar, esta vecina había avisado inicialmente de que tenía 11 gatos, pero cuando los voluntarios llegaron al inmueble descubrieron que en realidad eran más del doble

«Díxonos que eran 11 gatos e cando chegamos alí atopámonos con que eran 23», explica Lago, matizando que la mujer les mintió en el número de mascotas que residían con ella por si finalmente no acudían a su llamada. La intervención, organizada a contrarreloj, obligó a movilizar transportes, voluntarios y espacios de cuarentena en unas instalaciones que ya estaban al límite. «Foi un caos e un desastre», resume.

Del total de animales rescatados, 12 eran adultos y 11 eran crías. Entre ellos había, además, dos gatas con camadas recientes, una con seis cachorros y otra con cinco. «Atopámonos con todo iso nun piso e con todos os gatos sen castrar, sen testar, sen vacinar e sen microchip», lamenta la portavoz.

La situación se agravó por la urgencia del caso. Según relata Lago, la mujer se puso en contacto con la asociación cuando ya no podía seguir en la vivienda y estaba a punto de marcharse a León, donde iba a instalarse en la habitación de la casa de un conocido. «Avisounos cando xa era inminente e tivemos que facelo todo de golpe. Houbo que coordinar transporte, acollidas e espazo no refuxio sen marxe de manobra», señala.

«Atopámonos con todo iso nun piso e con todos os gatos sen castrar, sen testar, sen vacinar e sen microchip» Fátima Lago — Portavoz Proyecto Gato

Malabares para repartir a los animales

Proyecto Gato logró encontrar una acogida para una de las madres con sus seis crías y otra familia asumió temporalmente a otro adulto, pero el resto tuvo que ser trasladado al refugio. «Tiñamos todas as corentenas ocupadas; tivemos que facer malabares para poder situalos a todos», explica Lago.

La asociación insiste en que la entrada masiva de estos animales llega en uno de sus momentos más delicados. Con los últimos ingresos, el refugio ha superado ya los 350 gatos a su cargo. «Estamos a dicir desde hai tempo que necesitamos un respiro, porque isto non se sostén», advierte la portavoz, que recuerda que siguen atendiendo casos procedentes de distintos municipios y animales con patologías que requieren cuidados especiales.

Para Lago, lo ocurrido evidencia un problema de base que va mucho más allá del desahucio. «Igual que nos pides axuda para recollelos, por que non nola pediches antes para castralos e evitar que isto pasase?», se pregunta. La portavoz apunta a una posible situación de «deixamento» o incluso a un caso de «síndrome de Noé», aunque subraya que no puede asegurarlo.

Llamamiento a la responsabilidad

Desde Proyecto Gato recuerdan que la nueva normativa obliga a esterilizar e identificar con microchip a los gatos y piden a los propietarios que recurran a las protectoras antes de que los casos se descontrolen. «Se non teñen recursos ou están nunha situación complicada, que pidan axuda e información, pero que non deixen que isto siga crecendo», reclama Lago. «Hai que castrar, castrar e castrar para frear este problema de superpoboación».

La asociación hace además un llamamiento urgente a la ciudadanía para poder afrontar este nuevo golpe. Necesitan voluntarios para limpieza y cuidados, acogidas, adopciones y ayuda económica para sufragar test, vacunas, esterilizaciones, microchips y atención veterinaria. «Toda achega vai ser benvida e vai ser boa», concluye la portavoz.