El PP de Vigo censura el «desinterés crónico» del Ministerio de Transportes por la cancelación de trenes

La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, ha lamentado que la falta de planificación y el «desinterés crónico» del Ministerio de Transportes haya provocado una jornada de «caos ferroviario» en el Eje Atlántico, con la cancelación de 2.100 plazas de siete servicios con salida o llegada a la ciudad. «Esa es la realidad del día a día de la media distancia que sufren los usuarios en Vigo, con problemas cada dos por tres por culpa de la falta de planificación del operador ferroviario o por problemas en el mantenimiento de las vías. Es una prueba más del desinterés ya crónico del Ministerio de Transportes por nuestra comunidad», señaló la popular.

En esta línea, la líder del PP vigués lamenta que el alcalde, Abel Caballero, no alce la voz ante la situación «pese a que la ciudad esté cada vez más abandonada en materia ferroviaria», recordando que en febrero tardó en reaccionar ante la falta de alternativas al corte del servicio por el temporal. Además, Luisa Sánchez cargó contra el Plan Galicia 2026 presentado por Renfe este pasado fin de semana, asegurando que apenas supondrá un incremento de dos nuevas circulaciones.