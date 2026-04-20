El nuevo «macroparque» infantil en Vigo da un paso clave para ser una realidad en 2027: elegida la empresa para ejecutar la obra
El Concello resuelve ocho meses después de su licitación el concurso para adjudicar una obra que supondrá una inversión superior a los 2,6 millones de euros
El Concello de Vigo acaba de dar un paso clave para convertir en realidad uno de los grandes proyectos que tiene en cartera desde hace tiempo, la ejecución de un nuevo «macroparque» infantil en la Finca Matías entre las calles Travesía de Vigo y Aragón, un área densamente poblada que reforzará sus dotaciones públicas con una inmensa zona de juegos que revitalizará un espacio prácticamente sin uso. Ocho meses después de la licitación de la obra, los técnicos municipales han podido por fin dar luz verde a la propuesta de adjudicación del contrato, que salvo imprevistos burocráticos será para la empresa Civis Global.
Esta constructora viguesa ha sido la mejor valorada en el procedimiento, imponiéndose a las otras tres licitadoras con la mejor puntuación en el apartado técnico y una propuesta económica que rebajará el presupuesto de la obra a algo más de 2,6 millones de euros. Una vez presente la documentación requerida por el Concello y se valide, se podrá firmar en unas semanas el contrato con el objetivo de poder arrancar los trabajos antes de verano y estar en disposición de tener el parque infantil listo para su uso en la primera mitad de 2027, dado que el plazo de ejecución previsto en los pliegos es de ocho meses.
«Será el más importante de Galicia», auguró en su momento el alcalde de Vigo, Abel Caballero, sobre una actuación que buscará crear dos áreas diferenciadas y separadas por la rúa Toxal siguiendo un criterio de edad y en las que se instalarán toboganes, muelles, tirolinas, carruseles, rocódromo y un sinfín de juegos más para potenciar también la interactividad. Además, el proyecto conllevará una completa renovación de la zona para convertirla en un pulmón verde, instalando también nuevo mobiliario urbano y renovando todas las redes de servicios.
La transformación de la Finca Matías no se quedará, con todo, únicamente en el parque infantil. A principios de año, la junta de gobierno local aprobaba también un proyecto para extender el Vigo Vertical también a este punto de la ciudad con un corredor de tres rampas mecánicas desde Travesía de Vigo que garantizará una plena accesibilidad a la zona infantil. Supondrá actuar en más de 200 metros y salvar un desnivel superior a los 20 metros, además de humanizar y reorganizar todos los espacios del ramal desde Travesía y la rúa Toxal.
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