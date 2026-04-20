La Facultad de Filología y Traducción recibe a 150 estudiantes de institutos vigueses para celebrar el Día del Libro
Alumnos de Castelao, Coruxo y Los Sauces disfrutaron de un programa que incluyó varias conferencias y recitales de música y poesía
R.V.
La Facultad de Filología y Traducción recibió a 150 estudiantes de los IES Castelao y Coruxo y el Colegio Los Sauces para celebrar el Día Internacional del Libro con un programa que incluyó varias conferencias y recitales de música y poesía.
La jornada fue inaugurada por el rector Manuel Reigosa y la concejala viguesa de Educación, Olga Alonso, junto con el decano de la facultad, José Montero, y María Méndez, secretaria del instituto iLingua y organizadora junto a Carla Figueiras, Carla Míguez y Alberto Álvarez Lugrís.
El programa arrancó con la proyección del cortometraje «Cuatro esquinitas en el país de las muchas formas» y una conferencia del profesor e investigador del centro Pablo Romero sobre accesibilidad.
Maribel Riaza, experta en innovación cultural, presentó su obra «La voz de los libros: cómo los audiolibros nos hacen volver a los orígenes de la lectura» , la rapera y poeta Celia BSoul disertó sobre «Poesía y música: distintos pájaros de la misma rama», y la también poeta Blanca Trigo ofreció una charla recital mientras el pintor Ramón Trigo realizaba una performance.
La jornada terminó con la conferencia de Antonio Martín, filólogo y autor de «Manual de estilo de lenguaje claro para textos legales y administrativos», sobre el «Lenguaje claro y comunicación clara: la última frontera. Donde las Humanidades trabajan por la Democracia».
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