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La Facultad de Filología y Traducción recibe a 150 estudiantes de institutos vigueses para celebrar el Día del Libro

Alumnos de Castelao, Coruxo y Los Sauces disfrutaron de un programa que incluyó varias conferencias y recitales de música y poesía

La poeta Blanca Trigo ofreció una charla recital mientras Ramón Trigo pintaba en directo.

La poeta Blanca Trigo ofreció una charla recital mientras Ramón Trigo pintaba en directo. / Cedida

R.V.

La Facultad de Filología y Traducción recibió a 150 estudiantes de los IES Castelao y Coruxo y el Colegio Los Sauces para celebrar el Día Internacional del Libro con un programa que incluyó varias conferencias y recitales de música y poesía.

La jornada fue inaugurada por el rector Manuel Reigosa y la concejala viguesa de Educación, Olga Alonso, junto con el decano de la facultad, José Montero, y María Méndez, secretaria del instituto iLingua y organizadora junto a Carla Figueiras, Carla Míguez y Alberto Álvarez Lugrís.

Olga Alonso, Manuel Reigosa, José Montero y María Méndez, durante la inauguración de la jornada.

Olga Alonso, Manuel Reigosa, José Montero y María Méndez, durante la inauguración de la jornada. / Cedida

El programa arrancó con la proyección del cortometraje «Cuatro esquinitas en el país de las muchas formas» y una conferencia del profesor e investigador del centro Pablo Romero sobre accesibilidad.

Maribel Riaza, experta en innovación cultural, presentó su obra «La voz de los libros: cómo los audiolibros nos hacen volver a los orígenes de la lectura» , la rapera y poeta Celia BSoul disertó sobre «Poesía y música: distintos pájaros de la misma rama», y la también poeta Blanca Trigo ofreció una charla recital mientras el pintor Ramón Trigo realizaba una performance.

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Maribel Riaza, durante la presentación de su libro.

Maribel Riaza, durante la presentación de su libro. / Cedida

La jornada terminó con la conferencia de Antonio Martín, filólogo y autor de «Manual de estilo de lenguaje claro para textos legales y administrativos», sobre el «Lenguaje claro y comunicación clara: la última frontera. Donde las Humanidades trabajan por la Democracia».

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