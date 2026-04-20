El eje Príncipe-Urzáiz se consolida como uno de los grandes polos comerciales del Noroeste peninsular: solo 5 locales vacíos de 70

El eje comercial formado por las calles Príncipe y el primer tramo de Urzáiz se afianza como el gran motor comercial de Vigo. Así lo recoge el informe de Retail 2025 elaborado por las consultoras aRetail y Gesvalt, que sitúa a estas dos arterias como uno de los principales polos comerciales del noroeste peninsular, con una ocupación prácticamente total y una enorme demanda por parte de operadores nacionales e internacionales. Con solo cinco locales disponibles de un total de 70, la tasa de ocupación alcanza el 93%, un dato que refleja la alta competitividad por acceder a este enclave. Los espacios con mayor visibilidad y tránsito peatonal concentran el mayor interés, en un contexto en el que las marcas buscan implantarse en ubicaciones estratégicas capaces de reforzar su posicionamiento.

La elevada ocupación está además vinculada a un cambio de tendencia en el tipo de locales demandados. Firmas como Oysho o Brownie apuestan por superficies más amplias en Príncipe y Urzáiz para desarrollar tiendas con un mayor componente experiencial para sus clientes, adaptadas a nuevos hábitos de consumo. Esta evolución contribuye a elevar el atractivo del eje y a consolidarlo como referencia en el mapa comercial gallego. En paralelo, el interés inversor se mantiene sólido. Las últimas operaciones cerradas en Urzáiz sitúan la rentabilidad en torno al 6%, en línea con el mercado, mientras que la calle Príncipe continúa siendo uno de los activos más codiciados tanto para operadores como para inversores con foco en Galicia.

El predominio de la moda —que representa el 54% de los establecimientos— refuerza la especialización del eje, seguido de servicios (16%), otros usos (10%), cosmética (6%), joyería (4%), hogar (4%) y hostelería (3%) . Esta configuración consolida a Vigo como destino clave para el retail textil y favorece la dinamización del tejido comercial. En cuanto a las rentas, los precios oscilan entre los 75 y 85 euros por metro cuadrado al mes para los locales más pequeños, descendiendo progresivamente en función de la superficie.

Pese a estos niveles, la demanda se mantiene firme, impulsada por la visibilidad y el volumen de tránsito que ofrece este corredor urbano. En conjunto, la combinación de alta ocupación, presión de demanda y transformación del modelo comercial refuerza el papel del eje Príncipe–Urzáiz como el principal escaparate urbano de Vigo y uno de los enclaves más dinámicos del noroeste español.

Uno de los movimientos recientes más importantes es el que ha realizado Inditex apostando por una gran tienda de Oysho en el númeo 25 de la calle Príncipe, a escasos metros de Zara. El proyecto ronda los 364.000 euros y permitirá actuar en casi 1.299 metros cuadrados.

Edificio que va a albergar la nueva gran tienda de Oysho. / Alba Villar

La propuesta presentada por Oysho consiste en la reestructuración general del edificio, que consta de sótano, planta baja, tres alturas y bajo cubierta, para acondicionar tres plantas para uso comercial de venta al público, mientras que el sótano quedará reservado para almacén e instalaciones y el último piso para oficinas. Estarán comunicadas por una escalera y un ascensor y el proyecto no prevé divisiones en las plantas para facilitar la exposición de artículos.

La decisión de Inditex supone dar un paso más en su estrategia de reforzar su presencia en Príncipe con grandes tiendas de Zara, Zara Home, Pull & Bear o Massimo Dutti, consolidando así su dominio de la Milla de Oro comercial viguesa. El nuevo Oysho se instalará en un inmueble alquilado a la promotora Barcial Inversiones, cuyo promotor es uno de los históricos empresarios vigueses de la industria de pescado congelado, David Ramos Palmero, que cofundó Grupo Oberconsa o la cadena Hiperxel. Entre esta renovación constante de negocios, hay un grupo de tres establecimientos que resisten a las embestidas de la competencia, la situación económica y el mercado electrónico. Llevan, en algún caso, más de medio siglo en el mismo espacio y presumen de ser los decanos. Se trata concretamente de la zapatería Miami, la joyería Ramón Fernández y la tienda de muebles y decoración Durán 3.

Músculo financiero

Esta gran momento del eje comercial Príncipe-Urzáiz hay que enmarcarlo en un contexto económico favorable para Vigo. Tal y como refleja el informe de las consultoras consolidó en 2015 su posición como principal núcleo urbano de Galicia, alcanzando los 294.489 habitantes según el INE. Este ligero avance demográfico refuerza la estabilidad poblacional y una base de consumo sólida, apoyada tanto en la industria como en el dinamismo del sector portuario y logístico, pieza fundamental en la economía atlántica. La renta bruta media por hogar asciende a 30.888 euros, tras crecer un 3,35% interanual, consolidando la mejora gradual de la capacidad adquisitiva local.

El comercio y la actividad logística siguen siendo motores clave, gracias al dinamismo del Puerto de Vigo, la industria auxiliar, la automoción y la pesca, con un refuerzo relevante de la inversión industrial y logística en 2025, incluyendo nuevos proyectos vinculados a economía azul y modernización portuaria. Esta fortaleza económica, unida a la evolución del tejido retail y el atractivo de sus ejes principales, sitúan a Vigo en primera línea del desarrollo comercial del noroeste peninsular.