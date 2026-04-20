Detenido el presunto atracador de taxistas
La imagen captada por uno de los conductores ha sido clave para la identificación
La Policía Nacional ha detenido al presunto atracador que asaltó a un total de tres taxistas en Vigo. Después de que esos tres conductores describieran al culpable y su modus operandi, los investigadores estrecharon el cerco. Pero fue una imagen captada por el sistema de videovigilancia de uno de los taxis la que ha supuesto el impulso definitivo que permitió localizar y detener al hombre, de mediana edad y que siempre solicitaba que lo dejaran en el entorno de la vieja avenida de Madrid.
El modus operandi siempre fue el mismo: cogía un taxi en la parada de Maruja Mallo (O Calvario) o en la de El Corte Inglés a última hora de la tarde para dirigirse a algún punto de Lavadores. En el trayecto, amenazaba al conductor con una navaja de gran tamaño y le exige la recaudación de todo el día, así como otros elementos como móviles o joyas. De esta forma, en los tres asaltos perpetrados, ha conseguido un bote superior a los 1.500 euros.
Mientras no se produjo la detención, el sector se movilizó para evitar un nuevo atraco. Concretamente, en las horas en los que presuntamente actuaba el detenido, un segundo vehículo escoltaba todos los trayectos que realizaban los taxistas.
Suscríbete para seguir leyendo
- «Quedarán prohibidas las comunicaciones por WhatsApp entre familias y profesores. Se harán a través de un canal oficial y dentro de un horario»
- El antiguo concesionario Opel de la Avenida de Madrid será un hotel de 3 estrellas y 132 habitaciones
- La afición del Friburgo se rinde al «aura» de Balaídos y Vigo: «Estuve en muchos estadios y esto es una experiencia 10/10 »
- Cazan al arrastrero portugués «Coimbra» por presunta pesca ilegal en uno de los caladeros estratégicos de la flota gallega
- Un ourensano intenta pasar la ITV con un coche y una caravana vinculados a una estafa sufrida por un riojano
- Bertín Osborne actuará en la Festa do Galo, con María Mera de pregonera
- El Concello de Moaña contrata, por primera vez, un técnico para acelerar las tramitaciones en todos los departamentos
- Un desahucio sin inquilinos en Vigo que se prolongó año y medio: «Se fueron, dejaron de pagar el alquiler pero no pudimos entrar hasta ahora»