Detenido el presunto atracador de taxistas

La Policía Nacional ha detenido al presunto atracador que asaltó a un total de tres taxistas en Vigo. Después de que esos tres conductores describieran al culpable y su modus operandi, los investigadores estrecharon el cerco. Pero fue una imagen captada por el sistema de videovigilancia de uno de los taxis la que ha supuesto el impulso definitivo que permitió localizar y detener al hombre, de mediana edad y que siempre solicitaba que lo dejaran en el entorno de la vieja avenida de Madrid.

El modus operandi siempre fue el mismo: cogía un taxi en la parada de Maruja Mallo (O Calvario) o en la de El Corte Inglés a última hora de la tarde para dirigirse a algún punto de Lavadores. En el trayecto, amenazaba al conductor con una navaja de gran tamaño y le exige la recaudación de todo el día, así como otros elementos como móviles o joyas. De esta forma, en los tres asaltos perpetrados, ha conseguido un bote superior a los 1.500 euros.

Mientras no se produjo la detención, el sector se movilizó para evitar un nuevo atraco. Concretamente, en las horas en los que presuntamente actuaba el detenido, un segundo vehículo escoltaba todos los trayectos que realizaban los taxistas.