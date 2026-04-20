Denuncian a dos mariscadores furtivos en Vigo y regresan a las mismas playas a la noche siguiente

Dos mariscadores furtivos fueron denunciados en dos días consecutivos tras ser interceptados in fraganti por la Policía Local y la Autonómica en las playas de la ETEA y Ríos de Dentro, en Teis.

Los hechos ocurrieron durante las jornadas del 16 y 17 de abril, cuando, «aprovechando las mareas y las fases lunares, varios furtivos estaban extrayendo bivalvos de los arenales», expone la Policía Local en una nota.

El pasado jueves, sobre las 23.30 horas, las cámaras térmicas de los drones detectaron la presencia de un hombre en la playa de la Etea que manejaba un utensilio semejante a una azada pequeña para mover la arena y marisquear. Cuando el varón fue observado, arrojó un cubo con las capturas hacia una zona alejada en la orilla.

Cámara térmica usada por la policía para detectar presencia humana. / Policía Local

Más tarde, los uniformados detectaron a otro individuo realizando igualmente furtivismo, «un viejo conocido por realizar este tipo de actividades».

Ambos fueron denunciados, pero tan solo una jornada después, regresaron a los arenales para realizar lo mismo. El primero de ellos fue visto en la ETEA y admitió haber intentado atrapar moluscos, sin que tuviese éxito. El segundo, en Ríos de Dentro, portaba algunas almejas en el interior de un capacho, las cuales fueron devueltas a su hábitat natural.

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Los infractores resultaron ser C. C. B. y J. A. F. M., ambos de 55 años de edad. Los dos fueron propuestos para sanción por lo descrito, según la Ley 11/2008, de Pesca de Galicia, del 3 de diciembre.