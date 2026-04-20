El CPR Colegio Hogar Afundación de Vigo acerca la empresa a su alumnado con una Semana Técnica

El Centro de Formación Profesional Colegio Hogar Afundación celebra desde hoy su XIX Semana Técnica (SETEC), cuyo objetivo pasa por acercar al alumnado a la realidad del mundo de la empresa, mostrarles qué van a encontrar una vez terminen sus estudios. También hay actividades de carácter técnico que ofrecen una formación complementaria a la curricular. Participarán hasta 30 empresas y organizaciones del área de Vigo que colaboran desinteresadamente con la SETEC. La programación de la XIX Semana Técnica del CPR Colegio Hogar Afundación se prolongará hasta el lunes 27.

Habrá conferencias que acercarán al alumnado a la fabricación de vehículos eléctricos, ascensores de última generación, electrónica naval o troqueles progresivos. Representantes de las empresas de la zona que participan en las jornadas compartirán en las instalaciones del Colegio Hogar sus conocimientos y experiencias con el estudiantado.

También habrá visitas a organizaciones punteras para la realización de visitas técnicas a empresas in situ. Allí, alumnas y alumnos podrán conocer de primera mano los procesos productivos y familiarizarse con ellos.

Noticias relacionadas

El CPR Colegio Hogar Afundación imparte un total de 9 titulaciones de ciclos formativos, seis de Grado Medio —Preimpresión digital, Impresión gráfica, Soldadura y calderería, Mecanizado, Instalaciones eléctricas y automáticas e Instalaciones de telecomunicación— y tres de Grado Superior —Programación de la producción en fabricación mecánica, Automatización y robótica industrial, y Mantenimiento electrónico—.