El Concello de Vigo refuerza la atención a mujeres víctimas de violencia de género

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, anunció la puesta en marcha a mediados de mayo de un nuevo dispositivo de acogimiento transitorio y de urgencia para mujeres residentes en la ciudad víctimas de violencia de género.

El regidor explicó que el objetivo es dar respuesta inmediata a situaciones críticas con un recurso específico. «Se trata de que, si hay un caso de violencia de género que necesite de atención inmediata, tener un lugar para ofrecer a la mujer víctima de violencia de género», afirmó.

El servicio contará con equipos de apoyo formados por psicólogos y otros profesionales especializados, que acompañarán a las mujeres atendidas. Caballero subrayó que el dispositivo funcionará sin interrupción. «Es una actuación que va a estar disponible 24 horas al día, los 365 días al año», señaló.

El alcalde añadió que este recurso permitirá actuar con rapidez ante cualquier situación urgente, «de tal modo que, en caso de alguna urgencia de violencias machistas, se pueda atender de forma continuada y de forma inmediata».

Además de este nuevo dispositivo, el alcalde destacó la colaboración institucional en este ámbito. El Concello cede a la Xunta un inmueble para el Centro de Emergencia de Mujeres Víctimas de Violencia de Género que atiende a usuarias de toda Galicia y aporta un cuarto de millón de euros a este recurso autonómico. «Somos ciudad líder en la lucha contra las violencias machistas», concluyó.