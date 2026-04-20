El Concello de Vigo refuerza su atención para abordar la regularización de extranjeros

El Concello de Vigo ha reforzado el servicio de atención al público ante el elevado número de personas extranjeras que se están acercando estos días a la lonja municipal para realizar los trámites necesarios para iniciar su proceso de regularización.

«A pesar da masiva afluencia, o servizo funcionou con axilidade grazas á previsión do Concello de reforzar a atención ao público con dúas novas ventás no Rexistro, así como con catro traballadores públicos en Estatística (padrón)», destacan desde la entidad municipal.

Indican que «estas medidas permiten atender a máis xente e ampliar as citas diarias de xeito considerable». Desde el Gobierno local, se subraya que estas medidas buscan garantizar una atención eficiente en un contexto de elevada demanda.

Derechos reconocidos

Las autoridades españolas abrieron el jueves el plazo para presentar solicitudes dentro de su proceso masivo de regularización extraordinaria de migrantes, bajo el que está previsto garantizar permiso de residencia y trabajo a medio millón de personas que hoy viven en el país sin muchos de sus derechos reconocidos.

Este proceso está dirigido a aquellas personas en situación irregular y sin antecedentes penales que hayan residido al menos cinco meses en territorio español antes de que terminara 2025 o solicitantes de asilo con petición hecha hasta el 31 de diciembre. Las autoridades migratorias españolas esperan, de hecho, que la mitad de estas regularizaciones beneficien a esos solicitantes de asilo.