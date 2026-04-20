Acción social
El Concello de Vigo se compromete a ceder suelo a DOA Saúde Mental para crear una residencia
«Hacen una gran labor, un trabajo excepcional», señaló Caballero
El Concello se compromete a ceder suelo a la Asociación DOA Saúde Mental para la creación de una residencia en la ciudad para personas con dificultades derivadas de problemas de este tipo. Lo aseguró el alcalde, Abel Caballero, tras mantener un encuentro con su directiva.
El regidor destacó la función de la entidad, centrada en la atención a personas con enfermedades mentales, y abordó con sus responsables la situación de la salud mental en la ciudad. «Hacen una gran labor, un trabajo excepcional», señaló, tras explicar que, en la reunión, analizaron las necesidades actuales del colectivo.
Según explicó Caballero, DOA solicitó la cesión de suelo municipal para poder desarrollar su proyecto. «Me propusieron la cesión de espacio de suelo del Concello para que puedan construir esa residencia y ese lugar de atención a personas con problemas de salud mental. Por supuesto, dije que sí inmediatamente», afirmó.
Responsabilidad de la Xunta
El alcalde confirmó que el Concello pondrá a disposición de la entidad terrenos municipales de forma gratuita para facilitar la construcción del centro. Añadió que el siguiente paso le corresponde a la Xunta de Galicia, a la que atribuye la competencia en esta materia.
«Ahora, tiene que ser la Xunta la que comprometa que va a costear el centro porque es competencia y obligación de la Xunta. Tiene que responder, financiar y hacer posible esta gran acción de DOA en la ciudad», trasladó el primer edil en un audio remitido a los medios de comunicación.
Suscríbete para seguir leyendo
- «Quedarán prohibidas las comunicaciones por WhatsApp entre familias y profesores. Se harán a través de un canal oficial y dentro de un horario»
- El antiguo concesionario Opel de la Avenida de Madrid será un hotel de 3 estrellas y 132 habitaciones
- La afición del Friburgo se rinde al «aura» de Balaídos y Vigo: «Estuve en muchos estadios y esto es una experiencia 10/10 »
- Un ourensano intenta pasar la ITV con un coche y una caravana vinculados a una estafa sufrida por un riojano
- Bertín Osborne actuará en la Festa do Galo, con María Mera de pregonera
- El Concello de Moaña contrata, por primera vez, un técnico para acelerar las tramitaciones en todos los departamentos
- Un desahucio sin inquilinos en Vigo que se prolongó año y medio: «Se fueron, dejaron de pagar el alquiler pero no pudimos entrar hasta ahora»
- Cazan al arrastrero portugués «Coimbra» por presunta pesca ilegal en uno de los caladeros estratégicos de la flota gallega