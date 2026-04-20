El Concello de Vigo se compromete a ceder suelo a DOA Saúde Mental para crear una residencia

El Concello se compromete a ceder suelo a la Asociación DOA Saúde Mental para la creación de una residencia en la ciudad para personas con dificultades derivadas de problemas de este tipo. Lo aseguró el alcalde, Abel Caballero, tras mantener un encuentro con su directiva.

El regidor destacó la función de la entidad, centrada en la atención a personas con enfermedades mentales, y abordó con sus responsables la situación de la salud mental en la ciudad. «Hacen una gran labor, un trabajo excepcional», señaló, tras explicar que, en la reunión, analizaron las necesidades actuales del colectivo.

Según explicó Caballero, DOA solicitó la cesión de suelo municipal para poder desarrollar su proyecto. «Me propusieron la cesión de espacio de suelo del Concello para que puedan construir esa residencia y ese lugar de atención a personas con problemas de salud mental. Por supuesto, dije que sí inmediatamente», afirmó.

Responsabilidad de la Xunta

El alcalde confirmó que el Concello pondrá a disposición de la entidad terrenos municipales de forma gratuita para facilitar la construcción del centro. Añadió que el siguiente paso le corresponde a la Xunta de Galicia, a la que atribuye la competencia en esta materia.

«Ahora, tiene que ser la Xunta la que comprometa que va a costear el centro porque es competencia y obligación de la Xunta. Tiene que responder, financiar y hacer posible esta gran acción de DOA en la ciudad», trasladó el primer edil en un audio remitido a los medios de comunicación.