El BNG de Vigo alerta de «opacidade» sobre el desfile de las Fuerzas Armadas
Los nacionalistas critican la negativa del gobierno de Abel Caballero a informar sobre los costes del evento
R.V.
El BNG vuelve a criticar el desfile de las Fuerzas Armadas previsto para el 30 de mayo en Vigo, que incluirá un amplio programa de actividades en otras jornadas. Los nacionalistas critican ahora la negativa del gobierno municipal vigués de informar sobre los costes de este evento para las arcas del Concello y sobre la decisión de cerrar el complejo deportivo de As Travesas para usarlo como campamento militar.
El portavoz nacionalista en el consistorio, Xabier P. Igrexas, advierte de que, superado el plazo legal, no ha podido acceder a ningún expediente municipal relacionado con el desfile, mientras que tampoco recibieron respuesta en las comisiones informativas previas al pleno de la próxima semana.
«É unha tomadura de pelo para a veciñanza e os clubs deportivos, que sufrirán as consecuencias directas dun capricho de Abel Caballero para acoller ese acto de exaltación militarista e españolista», concluye el portavoz del BNG.
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