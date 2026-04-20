Arranca la campaña electoral para elegir al séptimo ocupante del Rectorado de la UVigo

La campaña electoral para decidir quién ocupará el Rectorado de la UVigo durante los próximos seis años ya está en marcha. Y, como ya ocurrió el viernes para presentar a sus equipos, los candidatos se han repartido por los tres campus para pedir el voto a estudiantes y trabajadores en una clara muestra del fair play que prometen mantener durante las próximas dos semanas.

Las décimas elecciones en la historia de la UVigo se celebrarán el 6 de mayo y decidirán si Belén Rubio (H2040), Jacobo Porteiro (ConSenso) o Carmen García Mateo (Nós Universidade) se convierten en el séptimo ocupante del Rectorado.

La candidata de Nós Universidade eligió la Facultad de Económicas para celebrar un multitudinario acto de campaña que incluyó música en directo y un debate abierto con los asistentes. Carmen García Mateo recibió el apoyo de un representante de cada colectivo: David Basalo, responsable de la Unidad de Análisis y Programas y uno de los firmantes del manifiesto contra la grave situación laboral del PTXAS; la investigadora Estefanía Paredes, que habló en nombre del PDI no permanente; y el profesor y miembro del grupo Rede Antonio Sartal.

En respuesta a las cuestiones planteadas, García Mateo criticó el Plan de Ordenación Docente, «un despropósito institucional», y la falta de cobertura de bajas del PTXAS y se comprometió a reforzar los recursos de atención psicológica a los estudiantes y las plazas para mayores de 55 años.

Jacobo Porteiro, durante uno de los actos electorales celebrados en el campus de Pontevedra.. / ConSenso

Por su parte, el líder de ConSenso, Jacobo Porteiro, celebró tres actos en el campus de Pontevedra. Junto a varios miembros de su equipo visitó las facultades de Comunicación y Dirección y Gestión Pública, Bellas Artes y Diseño. Como ya hizo en el acto de presentación de la candidatura, interactuó con los asistentes a través de una encuesta digital para conocer sus preocupaciones. Y defendió, entre otros ejes de su programa, la «modernización» de la administración y los procedimientos, el «reconocimiento real» de la docencia y el apoyo a la investigación en la captación de fondos.

También se refirió a la necesidad «urxente» de elaborar una nueva RPT y se comprometió a ofrecer «residencias e bolsas de vivenda» a los estudiantes.

Acto de la candidata de H2040 en Ourense. / Duvi

La aspirante de H2040 y actual vicerrectora de Investigación, Belén Rubio, arrancó la campaña en Ourense acompañada de todo su equipo para poner en valor su condición de «campus de referencia» en su proyecto global para la UVigo. Convocó a estudiantes y trabajadores de Ingeniería Informática y Aeronáutica en el Edificio Politécnico y a los de Historia y Educación y Trabajo Social en el Edificio de Ferro, además de mantener un encuentro por la tarde con los alumnos del Programa de Mayores.

Rubio abogó por un modelo de gobernanza «moderna y próxima» y por dotar de mayor autonomía al campus ourensano. También creará una Escuela de direcciones y decanatos y una Oficina de Análisis y Prospectiva para desconcentrar y agilizar la toma de decisiones.