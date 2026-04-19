Vigo comparte su modelo de turismo con Jordania, Túnez, Palestina y Turquía

Vigo exporta conocimiento turístico. Una delegación de la agencia nacional de formación de turismo de Túnez, la Agence de Formation dans les Métiers du Tourisme, se reunió recientemente con la concejala de Turismo del Concello, María Lago. En el encuentro, también estuvo presente la gerente de la Federación Empresarial de Turismo y Hostelería de Pontevedra (Feprotur), Beatriz Carballido.

La cita se enmarca en las acciones del programa europeo TourVET, una asociación de cooperación Erasmus+ (KA2) que reúne a centros y universidades de España, Portugal, Turquía, Túnez, Palestina y Jordania para impulsar una Formación Profesional en turismo y hostelería más sostenible y alineada con las necesidades del sector.

El programa TourVET, en el que participan nueve instituciones entre universidades, asociaciones empresariales y organismos públicos, pretende definir el panorama educativo de los futuros profesionales de turismo en estos cuatro países con un enfoque integral apostando por la responsabilidad ambiental, la preservación cultural y la innovación tecnológica.

Las universidades receptoras son la turca Akdeniz University, coordinadora del proyecto; University of Sousse, de Túnez; Alrawdah Technical Community College, de Palestina; y el Jordanian Hospitality and Tourism Education Company, de Jordania. También participan la Agence de Formation dans les Métiers du Tourisme, de Túnez, la Fédération Tunisienne de l'Hôtellerie y, entre los desarrolladores del currículo, se encuentran, además de Feprotur, la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional y la empresa lusa Magensinus, promotora de servicios de enseñanza.

La delegación de Túnez visitó el CIFP Carlos Oroza, en la ciudad de Pontevedra. / FdV

Tras la reunión en el Ayuntamiento, la delegación tunecina visitó los centros de formación Harina Blanca y Forga con el fin de reproducir sus modelos de formación en su país de origen. Su programa en Galicia incluyó una formación específica en el CIFP Carlos Oroza, en la ciudad de Pontevedra, con el fin de asesorar a futuros formadores de ese país. Uno de los factores clave es la sostenibilidad.

«Vamos a aportar nuestro conocimiento para la puesta en marcha de un modelo curricular sostenible en esas zonas, como hemos hecho aquí en colaboración con los centros de Formación Profesional, creando planes de estudio que respondan a las demandas reales de las empresas de turismo», explica Beatriz Carballido, quien destaca que, «en estos países, no hay un FP dual» como la de Galicia.

«En los dos años que dura el programa, diseñaremos los objetivos necesarios para implantar programas similares y planes de estudio específicos en los lugares de destino del proyecto. El hecho de habernos elegido como un ejemplo de modelo sostenible nos llena de orgullo», comenta Carballido, a la vez que pone en valor que este proyecto favorecerá «una nueva generación de profesionales de turismo con el conocimiento y las habilidades para impulsar un cambio en sus países».

TourVET es una iniciativa dinámica que busca transformar la educación y la práctica del turismo en Túnez, Turquía, Palestina y Jordania a través de un enfoque integral que combina la responsabilidad ambiental, la preservación cultural y la innovación tecnológica. Este proyecto promueve un cambio de conciencia hacia un modelo turístico verdaderamente sostenible. Otro de sus ejes centrales es la inclusión.

Programas de capacitación

Dirigido a una amplia gama de actores —desde instituciones de formación profesional y profesionales del sector hasta responsables políticos y comunidades locales—, TourVET ofrece programas de capacitación personalizados y alianzas estratégicas que empoderan a individuos y organizaciones como agentes de desarrollo sostenible.

Uno de los principales objetivos del proyecto es fortalecer la capacidad institucional, proteger el patrimonio cultural y fomentar el liderazgo en turismo sostenible. Además, TourVET integra la inclusión como un eje central, asegurando que los grupos marginados participen activamente en la construcción del futuro de la industria turística.

Entre sus resultados tangibles, TourVET impulsa iniciativas de desarrollo de capacidades orientadas a formar una nueva generación de profesionales del turismo, equipados con conocimientos y habilidades para liderar el cambio. A nivel institucional, se promueve la creación de currículos innovadores y metodologías pedagógicas que incorporan principios de sostenibilidad, preparando a los egresados para responder a los desafíos del turismo moderno con responsabilidad ambiental y social.

Prosperidad social, económica y ambiental

Asimismo, TourVET ofrece programas de formación continua para profesionales del sector, facilitando la adopción de prácticas sostenibles en sus operaciones diarias. A nivel comunitario, el proyecto fomenta iniciativas colaborativas que aprovechan el potencial del turismo como motor de transformación positiva.

A través de la colaboración, la innovación y el compromiso con una visión compartida, TourVET no solo está modelando el futuro del turismo, sino también sentando las bases para una prosperidad social, económica y ambiental duradera en nuestras comunidades.