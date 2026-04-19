El nuevo Vigo emerge en los dispositivos de Apple

Un trienio puede ser suficiente para que una ciudad ya no parezca la misma. Los cambios urbanísticos que han tenido lugar en Vigo en los últimos años emergen, por primera vez, en imágenes de satélite. Apple viene de actualizar las vistas aéras de la urbe olívica para su versión de Maps, permitiendo así apreciar la transformación de varios puntos clave que ya son auténticos reclamos turísticos.

El ascensor Halo es la principal novedad en la fachada hacia la ría con sus 45 metros de altura y su característico anillo de 90 metros de diámetro. Bajo el mismo los accesos a Vialia y otros detalles alrededor del centro comercial que hasta ahora solamente los viandantes podían apreciar. En el Vigo Vertical se aprecia también la serpiente multicolor de las rampas mecánicas de la Gran Vía hasta Plaza de España

Y es que las últimas imágenes de Google para la ciudad datan del primer cuatrimestre de 2023, hace más de tres años. El principal rival de la compañía fundada por Steve Jobs se ha quedado atrás y, para desgracia de turistas o vecinos, no refleja el Vigo actual.

El satélite de Apple muestra los cambios en Vigo de los últimos años / Apple Maps

Las novedades se reproducen a lo largo y ancho del término municipal. La siguiente más vistosa es sin duda la reforma del estadio de Balaídos que por fin supera su ecuador. Si en 2023 la grada de Marcador era un esqueleto de hormigón, ahora ya muestra la silueta donde miles de celtistas alientan cada 15 días. En el extremo contrario del campo, Gol todavía luce su vieja curvatura con las «bañeras» demolidas hace un año. En clave celeste también nace la Cidade Deportiva Afouteza en Tameiga, aún sin las obras del proyecto Celta360.

Pero no solo las grandes infraestructuras emergen en el visor callejero. Además de la Cidade da Xustiza en el antiguo Hospital Xeral se puede vislumbrar la peatonalizada Porta do Sol, el hotel Attica en Samil, la figura del Sagrado Corazón de Jesús en la ermita de A Guía, los movimientos de tierras para las nuevas viviendas en Navia o los nuevos paseos y humanizaciones de Bouzas.

Imágenes en 3D que no hay en Santiago

El visor incluye recreaciones en tres dimensiones de los cascos urbanos de Vigo, Pontevedra, Lugo y A Coruña. Curiosamente, el único que es Patrimonio de la Humanidad, el de Santiago de Compostela, no cuenta con este tipo de visualización.