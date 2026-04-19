Los magistrados civiles de Vigo urgen más personal para la jueza de refuerzo dadas las «claras disfunciones» actuales

El Tribunal de Instancia de Vigo perdió, en su puesta en marcha en enero de este año, la medida de refuerzo civil que había desde 2022. La situación se enmendó avanzado febrero, con la incorporación de una nueva jueza de apoyo. Pero el escenario sigue siendo preocupante. La plaza se puso en marcha sin letrado judicial y solo se le han asignado dos funcionarios. Esta falta de personal y otros problemas surgidos han llevado a los magistrados que componen la Sección Civil a pronunciarse en una junta y a elevar el acta al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

A día de hoy la Sección Civil de Vigo está formada por 13 magistrados titulares y se está a la espera de la aprobación del real decreto que prevé incrementar la plantilla hasta los 16, es decir, con tres jueces más. El motivo es que la litigiosidad en esta jurisdicción no dejó de crecer en los últimos años y el único descenso que hubo, en este pasado 2025, se debió a la implantación de la mediación previa y a las dudas que existieron durante meses sobre la forma de cumplir esta exigencia legal.

Una medida «imprescindible»

El refuerzo, según expone el acuerdo que acaba de adoptar la Sección Civil en una junta presidida por su presidente Manuel Ángel Pereira Costas, es «imprescindible» para evitar «una sobrecarga de trabajo realmente inasumible». El problema es que la actual situación de esta plaza de apoyo «viene a comprometer seriamente su operatividad y su finalidad, ocasionando claras disfunciones en la prestación del servicio público».

Los magistrados recuerdan que en diciembre de 2025 se eliminó sorpresivamente el refuerzo y que no fue hasta febrero cuando se volvió a activar con el nombramiento de la jueza que actualmente ocupa la plaza. Eso dio lugar a la suspensión de juicios y a que la tramitación de casos que ya habían sido repartidos al apoyo se quedase paralizada durante los casi tres meses en que la plaza no existió. También se suspendió el reparto de nuevos procedimientos.

Además, a la jueza de apoyo solo se le han asignado dos funcionarios, algo «manifiestamente insuficiente» para activar la tramitación de asuntos en esta plaza en las mismas condiciones que en las restantes, que cuentan, para esta labor, con al menos seis funcionarios cada una. Por ello, los jueces urgen más funcionarios para el refuerzo e informan de que, a la espera de la llegada de más personal, acuerdan dejar en suspenso el reparto de asuntos no realizado entre enero y marzo hasta que se conozca el volumen de causas en trámite que le corresponden al apoyo, momento en el que se tomará una nueva decisión sobre la reactivación del reparto.