La familia de Déborah recurre en su lucha para que la UCO asuma el caso

A punto de cumplirse 24 años desde la desaparición y muerte de Déborah, el caso sigue sin ser resuelto. Tras una reapertura que derivó en 2024 en un nuevo archivo judicial, la familia de la joven viguesa solicitó este marzo al Tribunal de Instancia de Tui que remitiese el caso a la UCO de la Guardia Civil para que «empezase de cero» y abriese una nueva investigación. La petición fue rechazada: el juez emitió hace diez días una providencia en la que argumenta que no es competente para atribuir el asunto «a uno u otro cuerpo policial».

La familia sigue infatigable en su lucha para saber la verdad. Según confirmó su equipo legal, acaban de presentar recurso de reforma contra esta reciente resolución en la que preguntan al juez quién tiene, entonces, la competencia para derivar el asunto a la UCO, un grupo especializado que ha logrado dar con los culpables de casos que permanecían sin resolver en España.

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Y vuelven a incidir en que la investigación de la Policía Nacional, excepto de 2008 a 2010, fue «lamentable», basando su solicitud en que por demarcación y por el hecho de que la instrucción la llevó un juzgado de Tui, las pesquisas deberían haber sido de la Guardia Civil. El juez, en su providencia, no se opone a una «eventual colaboración entre las distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado».